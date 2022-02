Rio Grande do Sul Escolas da rede estadual têm 300 vagas para professores de matemática

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

A inscrição deve ser feita no site da Secretaria da Educação.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) tem aproximadamente 300 vagas para professores de matemática em todo o Rio Grande do Sul. Para se inscrever, os candidatos devem ter cadastro no banco de contratos do órgão e manifestar interesse, por meio do site educacao.rs.gov.br, que também informa quais as escolas com oportunidades, turno e carga horária.

Essa e outras medidas fazem parte do programa “Avançar” na Educação, que prevê um investimento de R$ 1,2 bilhão no ensino estadual ao longo deste ano. O plano abrange obras, tecnologia, capacitação e programas para qualificar a aprendizagem. Ao todo, já foram abertas 4 mil vagas adicionais para professores.

Os professores incluídos mo programa “Aprende Mais” realizam atividades de formação com a equipe da Seduc e parceiros, recebendo bolsa pela participação:

– R$ 200 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos inicias do Ensino Fundamental;

– R$ 300 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos finais do Ensino Fundamental;

– R$ 300 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores do Ensino Médio;

– R$ 500 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento dos Supervisores Escolares.

Cursos de formação: inscrições abertas

Com mais de 3,8 mil inscritos na primeira turma (organizada em 2021), a Seduc em parceria com o instituto Itaú Educação, mantém abertas até esta segunda-feira (28) as inscrições para a segunda edição da atividade formativa “Mundo do Trabalho”. O público-alvo são os professores de escolas da rede estadual gaúcha.

A finalidade da iniciativa é debater perspectivas diante das mudanças previstas para o Ensino Médio e dar continuidade ao aprimoramento profissional diante dos novos componentes curriculares. O curso será ministrado em três blocos de desenvolvimento, com uma carga horária total de dez horas.

Educação Profissional e Tecnológica

Até o dia 2 de março, é possível se inscrever no curso de pós-graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Serão disponibilizadas 100 vagas, distribuídas entre o polo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Restinga, em Porto Alegre; e o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Três Passos (Região Noroeste).

O objetivo é capacitar profissionais que já atuam ou desejam atuar no segmento, especialmente em cursos técnicos de nível médio. A especialização tem carga horária de 460 horas, com duração de 12 meses, considerando-se o calendário acadêmico de atividades on-line de estudo e preparação à distância, aulas, atividades presenciais e apresentação de um trabalho final para a obtenção do certificado.

É exigido diploma de graduação em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo Ministério da Educação ou Conselhos Estaduais/Municipais. A especialização é gratuita e a seleção se dará por sorteio eletrônico no dia 3 de março, com resultado em 8 de abril.

O edital é resultado da parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, com as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A promoção do curso está sendo realizada pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

