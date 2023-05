Política Esposa do coronel Mauro Cid admite à Polícia Federal que usou certificado de vacinação falso e o responsabiliza por fraude

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Esposa de tenente-coronel admite que usou certificado de vacinação falso. (Foto: Reprodução)

A esposa de Mauro Cid, Gabriela Cid, admitiu à Polícia Federal (PF) que usou certificado de vacinação falso e afirmou que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos foi de seu marido, segundo fonte da investigação.

Gabriela Cid prestou depoimento nesta sexta-feira (19) em Brasília, no inquérito que apura suposto esquema de inclusão de dados falsos sobre imunização contra covid-19 em sistema do Ministério da Saúde.

A estratégia da defesa, de acordo com a fonte, é fazer com que Gabriela responda apenas pelo uso de documento falso.

Em seu depoimento, a esposa de Cid se ateve ao que foi descoberto sobre ela na investigação: a existência de um cartão de vacinação contra Covid em seu nome – este cartão com informações falsas foi apreendido na casa dela e do marido em Brasília, no mesmo dia em que ele foi preso.

À Polícia Federal, Gabriela não soube dizer qual foi a participação de Ailton Barros no esquema de inserção dos dados falsos de vacinação. Barros e Cid foram presos em 3 de maio por suspeita de envolvimento no caso; Gabriela foi alvo de mandato de busca e apreensão, mas não foi presa.

Gabriela disse também que não tinha conhecimento de que outras carteiras de vacinação, além da dela, também tinham sido adulteradas.

A fraude teria sido feita pelo marido de Gabriela, o tenente-coronel Mauro Cid, quando era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, para incluir informações falsas de vacinação do então presidente e da filha dele, de Mauro Cid, Gabriela e das três filhas do casal, entre outros.

Na quinta-feira (18), Mauro Cid ficou em silêncio durante seu depoimento à PF.

Mauro Cid

A Polícia Federal investiga se o tenente-coronel Mauro Cid usou um amplo esquema de fraudes de comprovantes de vacinas no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para beneficiar sua família, Bolsonaro e seguranças do então presidente. A suspeita da PF é que tenha sido montado no governo passado uma “fábrica” de cartões falsos para atender ao entorno de Bolsonaro, que seguia ordens do chefe, para não se vacinar.

Ou seja, Mauro Cid, preso em operação da PF, não teria recorrido pontualmente a um esquema de fraudes em Duque de Caxias, mas usado um que teria sido montado a serviço de aliados do ex-presidente.

Segundo um investigador, se as suspeitas forem confirmadas, o caso é ainda mais grave. Enquanto o governo falava publicamente contra a vacinação, agia de maneira irregular para garantir a viagem de integrantes do entorno que não tinham se vacinado contra a covid-19.

