Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Equipes cumpriram 26 ordens de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil gaúcha deflagrou nessa terça-feira (10) uma operação para apurar suspeita de corrupção em reformas de escolas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed). Foram cumpridas 26 ordens de busca e apreensão em endereços de servidores da prefeitura e sócios de empresas da Capital, Novo Hamburgo, Esteio, Gravataí, Viamão, Alvorada e Capão da Canoa, além de São José (SC).

Os agentes também estiveram em duas sedes do órgão. A execução das ordens judiciais contou com a participação de aproximadamente 150 agentes policiais e 45 viaturas, em um trabalho coordenado pela 2ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção (Decor) e com apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Além do recolhimento de documentos e outros materiais, a operação – denominada “Verba-Extra” teve bloqueio de bens e indisponibilização de 34 veículos de propriedade dos indivíduos que estão na mira da ofensiva.

De acordo com a força-tarefa, o esquema consistia em dispensar a exigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei, fraudar disputas e modificar irregularmente contratos administrativos.

Também é apontada a prática de associação criminosa, formada pelos servidores responsáveis por direcionar a contratação direta a empresas específicas, bem como pessoas jurídicas e seus representantes legais, que além de falsificar documentos lesaram os cofres municipais ao receberem por obras não realizadas, em desacordo com as normas técnicas e mediante superfaturamento.

Detalhes

A investigação policial começou em 2021, quando se obteve o afastamento, mediante autorização judicial, dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos. Em análise, contatou-se incompatibilidade entre as movimentações bancárias e as rendas declaradas à Receita Federal pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Em paralelo, uma auditoria realizada na Secretaria da Educação pela Controladoria-Geral do Município de Porto Alegre identificou que, no período de 2017 a 2021, a Smed desembolsou mais de R$ 8 milhões em recursos públicos definidos como “verba-extra”.

Não houve processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação para nenhuma das contratações diretas realizadas pela pasta, nas quais se utilizou o montante. Restou calculado que o dano aos cofres públicos pelo superfaturamento na aplicação dos recursos de verba-extra atingiu quase R$ 1,5 milhão no período.

Durante a investigação, foi constatado que empresários do ramo da construção civil e engenharia elétrica encaminhavam aos servidores da Smed um orçamento próprio, bem como outros dois orçamentos falsos em nome de outras empresas, elaborados pelo próprio beneficiado com a contratação direta.

Em seguida, o serviço ou obra era aprovado pelo servidor encarregado de receber os referidos orçamentos, sem que fosse feita qualquer análise técnica ou avaliação da necessidade, tampouco a fiscalização da obra.

Com as medidas executadas na deflagração da operação e com a coleta do material apreendido (aparelhos celulares, computadores e documentação física), as investigações prosseguem. Uma das prioridades é detalhar qual a participação exata de cada envolvido.

