Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Collares, de 97 anos, deu entrada no Mãe de Deus na segunda passada, 16, após o agravamento de problemas respiratórios

O estado de saúde do ex-governador Alceu Collares (PDT) se agravou nas últimas horas. As informações foram confirmadas pelo boletim médico divulgado pelo hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (23).

Collares, de 97 anos, deu entrada no Mãe de Deus na segunda passada, 16, após o agravamento de problemas respiratórios. Até o domingo (22), seu estado era considerado estável, com condições que inspiravam cuidados. Contudo, houve piora no quadro entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira.

O ex-governador está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), sob sedação leve, e acompanhado por familiares. Collares tem enfisema há aproximadamente oito anos.

HOSPITAL MÃE DE DEUS

Boletim Médico

O estado clínico do paciente Alceu de Deus Collares, 97 anos, se agravou nas últimas horas. Às 10h desta segunda-feira [23], ele permanece internado no CTI do Hospital Mãe de Deus sob cuidados da equipe médica e sendo acompanhado pelos familiares.

Porto Alegre, 23/12/2024.

Daniel Souto Silveira – Coordenador do Serviço de Cardiologia.

2024-12-23