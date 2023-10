Acontece Estudo do Sesi-RS aponta que o Rio Grande do Sul terá déficit de 10 mil professores na Educação Básica em 2040

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Projeção sobre o apagão de docentes no estado foi apresentada nesta terça (10), durante o Sesi Com@Ciência Debates. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo divulgado nesta terça-feira (10) pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) estima que o Rio Grande do Sul terá um déficit de 10 mil professores na Educação Básica em 2040. A constatação é fruto de um trabalho realizado pelo Observatório Sesi da Educação, a partir de dados sobre a relação aluno-professor e projeções demográficas, o que permite estimar a demanda futura de docentes com base nas matrículas previstas.

Os resultados foram apresentados durante o Sesi Com@Ciência Debates, evento que se estende até quarta-feira (11), no Instituto Sesi de Formação de Professores, em Porto Alegre. Conforme as projeções, o RS terá um quadro de 83.783 docentes em atividade em 2040, mas a demanda de alunos exigirá que esse contingente seja de 94.137 professores – o que configura um déficit de 10.354 profissionais nas redes pública e privada. Para o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, o estudo traz um importante alerta para a sociedade gaúcha, tendo em vista o papel fundamental dos educadores para o desenvolvimento socioeconômico.

“Este é um dos primeiros estudos divulgados pelo Observatório da Educação e tem como objetivo fomentar a discussão sobre as políticas públicas voltadas à formação dos professores e à atratividade da carreira. O cenário de déficit de docentes em um futuro próximo demanda o envolvimento de todos os atores sociais na construção de soluções”, afirma Colombo.

Em 2022, considerando-se o total da população gaúcha em idade escolar e as estimativas de oferta e necessidade de docentes, há um saldo positivo de 37,4 mil. De acordo com os dados do estudo, o ponto de virada se dará em 2035, quando a demanda estimada de professores será, pela primeira vez, superior à oferta. Para efeito de comparação, o volume de docentes apresenta uma redução quatro vezes maior do que o número de estudantes na Educação Básica.

Possíveis causas do déficit de professores

Os pesquisadores do Observatório Sesi da Educação apontam, no estudo, possíveis razões para a progressiva redução no número de docentes no RS. Entre elas, estão o desinteresse na carreira – amparado por dados que mostram redução de 59% no número de concluintes em cursos de licenciatura (que formam professores), entre 2010 e 2021 – e o envelhecimento dos profissionais da categoria (houve aumento no contingente acima de 40 anos e diminuição naqueles da faixa dos 25 aos 29 anos).

Outros fatores são a taxa de evasão dos cursos de licenciatura, correspondente a 59% das matrículas no Brasil, em 2021, e a remuneração docente. Segundo dados de 2021 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), os professores gaúchos ganham, em média, um salário de R$ 4.024. Na comparação com profissionais de áreas semelhantes, mas que não atuam como docentes, fica clara a diferença salarial. Em exatas (físicos, químicos e matemáticos), a média salarial é 67% maior do que a dos professores.

Caminhos sugeridos

O estudo do Sesi sugere possíveis saídas para alterar a projeção de déficit de docentes. Em relação às formações Inicial e Continuada, são as seguintes:

– Ofertar espaços de experimentação;

– Formar professores que formam outros professores;

– Qualificar os profissionais sem formação adequada para a docência;

– Focar na formação em serviço;

– Qualificar a matriz curricular da formação inicial;

– Criar programa de iniciação para novos professores.

Há também sugestões relacionadas à atratividade da carreira docente, como promover a valorização da carreira de magistério, instaurar um programa de orientação e realizar pesquisas sistemáticas com professores. O estudo está disponível para download em https://instituto.sesirs.org.br/.

Sesi Com@Ciência Debates

Além da apresentação da pesquisa, também foram detalhados os novos pilares do Sesi Com@Ciência, evento realizado desde 2018 pelo Sesi-RS e que este ano passou para um formato descentralizado, impulsionado pelas demandas de um estado fragilizado pelas enchentes. Dessa forma, além do Sesi Com@Ciência Debates, a Mostra promove as iniciativas do Sesi Com@Ciência em Ação, com atividades de educação e saúde focadas na recuperação do Vale do Taquari, e do Sesi Com@Ciência Projetos, que envolverá a apresentação de projetos de estudantes e torneio de robótica.

Dentro da programação do Sesi Com@Ciência Debates estão palestras com nomes como Martha Gabriel, professora de inteligência artificial na PUC-SP e uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil; Chi Sum Tse, especialista em avaliação educacional e análise do Pisa para Escolas da OCDE; e Michael França, doutor em teoria econômica e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper. Além das palestras, são oferecidas 10 oficinas, voltadas a educadores, sobre inteligência artificial, iniciação científica e tecnológica e literatura e microlearning.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/estudo-do-sesi-rs-aponta-que-o-rio-grande-do-sul-tera-deficit-de-10-mil-professores-na-educacao-basica-em-2040/

Estudo do Sesi-RS aponta que o Rio Grande do Sul terá déficit de 10 mil professores na Educação Básica em 2040

2023-10-10