Política Ex-ministro Silas Rondeau é alvo de operação que apura fraudes na Eletronuclear

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O esquema investigado é mais uma etapa que visa a atingir os responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na Eletronuclear Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O esquema investigado é mais uma etapa que visa a atingir os responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na Eletronuclear. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A força-tarefa da Operação Lava-Jato iniciou nesta quinta-feira (25) a Operação Fiat Lux, contra fraudes na Eletronuclear. Silas Rondeau, ministro das Minas e Energia entre 2005 e 2007 (no segundo governo Lula), é um dos alvos. Um ex-deputado federal também é procurado.

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do RJ, expediu, ao todo, 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos estados do Rio de Janeiro (capital, Niterói e Petrópolis), São Paulo e no Distrito Federal.

Outras operações

O esquema investigado é mais uma etapa que visa a atingir os responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na Eletronuclear, que não foram abrangidos pelas operações Radioatividade, Irmandade, Prypiat e Descontaminação.

A investigação teve como base a colaboração premiada de dois lobistas ligados ao PMDB, que foram presos em 2017, por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política