Ex-presidente e ex-dirigente do Inter são condenados a prisão; entenda

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

O ex-presidente do Inter Vitorio Piffero foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão. Ele pode recorrer em liberdade. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e o ex-vice-presidente de Finanças do clube Pedro Affatato foram condenados a prisão pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro em razão de um suposto esquema que teria desviado mais de R$ 13 milhões dos cofres do Colorado durante a gestão 2015-2016.

Foram condenados também um representante de empreiteiras, um engenheiro empregado do clube e um contador por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por supostamente terem desviado a quantia do clube na década passada. O julgamento ocorreu na última segunda-feira (4)

A denúncia foi um desdobramento da Operação Rebote, coordenada pelo promotor de Justiça Flávio Duarte. Segundo ele, “a condenação, além de definir responsabilidades em relação aos fatos denunciados, deve servir como paradigma, em nível nacional, para situações semelhantes de fraudes e desvios relacionados a gestões no âmbito esportivo”.

Penas

A 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro condenou o ex-presidente do Inter a 10 anos e seis meses de prisão, com cumprimento inicial em regime fechado, por 200 fatos envolvendo estelionato e também organização criminosa. Também foi aplicada multa. O ex-vice-presidente de Finanças recebeu as penas mais altas: 19 anos e oito meses de reclusão por 209 fatos envolvendo estelionato, outros 46 envolvendo lavagem de dinheiro e ainda organização criminosa e multa. O cumprimento inicial também será no regime fechado.

Foi condenado também um representante de empreiteiras, na época, a oito anos e oito meses de prisão. Um engenheiro vinculado à vice-presidência do clube entre 2015 e 2016 recebeu uma pena de seis anos e 10 meses, e um quinto condenado, um contador, recebeu pena de oito anos e oito meses de prisão. Todos os três cometeram os delitos de estelionato e organização criminosa e devem cumprir suas penas, inicialmente, no regime fechado. Conforme a decisão judicial, os condenados devem indenizar o clube gaúcho. Os cinco podem recorrer em liberdade.

