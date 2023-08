Rio Grande do Sul Expointer 2023 alia tradições e novas tecnologias

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro. Foto: Gustavo Mansur/Secom Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expointer abrirá seus portões para o grande público neste sábado (26), a partir das 8h. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre.

A edição deste ano promete ser a vez da Inovação. Durante os nove dias, o evento pretende mostrar como as novas tecnologias estão tornando o campo cada vez mais produtivo, reforçando o slogan da campanha publicitária desta edição: “A inovação faz o agro mais forte”.

“O homem e a mulher do campo têm investido cada vez mais em tecnologia e em inovação por entenderem as vantagens que isso traz para o trabalho diário, além dos ganhos de produtividade. E a Expointer é o palco para que essas discussões aconteçam e a modernidade de sistemas e processos sejam apresentados, com troca de experiências, para que, no futuro, isso se torne realidade nas propriedades rurais”, afirmou o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes.

A subsecretária do parque, Elizabeth Cirne-Lima, comentou a relação da feira com a evolução do agronegócio. “Temos a participação de vários parceiros de outros estados e países, que vêm mostrar o que há de melhor. Aqui, há o lançamento de novidades no setor de máquinas, de genética, veículos e sistemas financeiros. É o momento de caminhar e evoluir, adotar novas tecnologias e mostrar ao mundo tudo o que podemos produzir”, ressaltou.

A gestora destacou que o parque passou por diversas melhorias. “A Expointer deste ano vem com várias novidades. Foram realizados investimentos importantes para receber os expositores e os visitantes. Diversos ambientes foram revitalizados para que mais encontros e negócios aconteçam dentro do parque. Neste ano, tivemos também um olhar especial para a acessibilidade”, comentou.

A expectativa do governo é manter, ou até superar, o sucesso da última edição, que bateu recordes de público e de faturamento, atraindo cerca de 773 mil visitantes e movimentando R$ 7,1 bilhões. Com esses resultados, o evento do ano passado se consagrou como o maior da história da feira e ficou conhecido como a Expointer dos Recordes, marcando a retomada da feira sem restrições após a pandemia.

Tradicionalmente, a exposição de animais também está entre as principais atrações. O Desfile dos Grandes Campeões, que apresenta todos os animais premiados durante o evento, e o Freio de Ouro, a mais disputada prova entre cavalos crioulos, são alguns dos pontos altos da feira.

Reformas no parque

O espaço da feira passou por uma ampla reestruturação. Para esta edição, o governo do Estado investiu mais de R$ 2 milhões em reformas no parque, incluindo melhorias em acessibilidade.

Houve a pavimentação de ruas, reforma do pavilhão de bovinos de corte e ovinos, melhorias na rede elétrica, no abastecimento de água, na cobertura da pista de provas e de treino da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) – onde acontece o Freio de Ouro –, aumento de 150 vagas de estacionamento, revitalização do Boulevard, melhorias em baias e reformas no camping para receber os associados, além de aprimoramento da acessibilidade (calçamento, rampas de acesso aos pavilhões, elevador no prédio da administração).

Pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência visual poderão circular pelo parque com mais facilidade.

Pavilhão da Agricultura Familiar

Nesta edição, o Pavilhão da Agricultura Familiar terá o maior número de expositores da história da Expointer. A lista completa abrange 372 empreendimentos, dos quais 73 são estreantes. São 35 empreendimentos a mais do que no ano passado, quando 337 negócios estiveram presentes.

Participação de animais

A feira contabiliza 4.275 animais de argola e rústicos inscritos; no pavilhão de pequenos animais, 233 coelhos e 79 chinchilas. Aves e pássaros ficaram de fora desta edição devido ao estado de emergência zoossanitária decorrente da influenza aviária.

Ingressos

O parque funcionará das 8h às 20h30 para entrada de pedestres e veículos. Os valores dos ingressos se mantiveram os mesmos do ano passado: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Estudantes, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meia. O estacionamento para visitantes custa R$ 40 por veículo.

As entradas podem ser adquiridas de forma on-line, pela plataforma Ingresso Nacional, ou de modo presencial, durante os dias do evento, na bilheteria do parque (portão 3).

Outra novidade deste ano é a venda de ingressos dentro de estações do Trensurb. Haverá bilheterias volantes dentro de cinco estações: Mercado, Rodoviária, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Durante todos os dias do evento, das 8h às 15h, promotores de venda devidamente identificados estarão nos saguões dessas estações. Além disso, haverá totens de autoatendimento dentro do parque, em alguns portões de acesso.

Como chegar

O parque de Exposições fica localizado no Km 13 da BR-116 (via lateral) em Esteio. Pegando o trem que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, basta desembarcar na estação Esteio.

A Trensurb montou uma operação especial para a Expointer, de modo que os intervalos entre viagens serão reduzidos nos finais de semana e o efetivo será reforçado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/expointer-2023-alia-tradicoes-e-novas-tecnologias/

Expointer 2023 alia tradições e novas tecnologias

2023-08-25