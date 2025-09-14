Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Exposição em Porto Alegre celebra os 20 anos do livro “Negro em Preto e Branco“

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Mostra é realizada no segundo andar do Mercado Público. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Até quinta-feira (18), o piso superior do Mercado Público da capital gaúcha recebe a exposição “A Força da Memória”, que celebra os 20 anos do livro “Negro em Preto e Branco – História Fotográfica da População Negra de Porto Alegre”, de Irene Santos. São imagens garimpadas em acervos públicos ou particulares e que, combinadas a textos de intelectuais e personalidades, ressaltam o protagonismo afrogaúcho na formação da cidade.

Durante o período da mostra, haverá mediações diárias das 10h às 16h, conduzidas por uma equipe preparada para dialogar com o público e apresentar o caráter reparador e vibrante da obra. O espaço expositivo é itinerante e, em breve, será levado a outros espaços positivos, sempre com entrada gratuita.

O conteúdo remonta a uma publicação lançada em 2005 por meio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultura (Fumproarte). Albuns de família, lembranças coletivas e a força da fotografia atuam como ferramenta de reparação e valorização da memória, fazendo do livro uma obra de referência na documentação da história negra na cidade.

“Negro em Preto e Branco” teve a sua tiragem esgotada pouco tempo após seu lançamento. Para encontrá-lo, somente em sebos e bibliotecas. Há planos, inclusive, para uma nova edição, atendendo assim a uma demanda que se mantém constante.

Nas palavras da autora, que atua como fotógrafa, artista gráfica e pesquisadora, trata-se de “um convite ao público para que mergulhe afetivamente em territórios, rostos e histórias que constituem a capital gaúcha”. Como afirma o teórico, professor e artista belga Philipe Doubis, trata-se de “um caminho que provoca, valoriza e repara através da imagem, baseado no princípio de distância e aproximação, com um olhar ético e autêntico”.

Saiba mais

O projeto de uma exposição nasceu do trabalho da produtora e documentarista Lizandra Moraes, a partir de um estudo da política educacional do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que propõe o ambiente como uma espécie de “terceiro educador”. A concepção conta ainda com o apoio do Ponto de Cultura Terra de Bambas, onde o artista Sílvio Oliveira materializa o projeto arquitetônico que dá corpo à exposição.

Por meio da Lei Aldir Blanc, o Ministério da Cultura é patrocinador do evento. Já a prefeitura de Porto Alegre consta como apoiadora, através do edital PNAB-POA de Fomento/2024.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Porto Alegre tem recorde mensal de autorizações para eventos em espaços públicos
https://www.osul.com.br/exposicao-em-porto-alegre-celebra-os-20-anos-do-livro-negro-em-preto-e-branco/ Exposição em Porto Alegre celebra os 20 anos do livro “Negro em Preto e Branco“ 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Política Condenação de Bolsonaro: ainda não começou a valer o prazo para recorrer da decisão
Inter Fora de casa no Brasileirão, Inter foi goleado pelo Palmeiras: 4 a 1
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado no mundo condenados por romper regimes políticos
Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos
Grêmio Na Arena, Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Mirassol no Campeonato Brasileiro
Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Brasil Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o Pix para pagar e ressarcir impostos
Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic
Últimas Governo dos Estados Unidos ordena revogação de visto de brasileiro que comemorou a morte do ativista Charlie Kirk
Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia
Pode te interessar

Porto Alegre Porto Alegre tem recorde mensal de autorizações para eventos em espaços públicos

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.365 oportunidades de emprego

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva vacinação e atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre

Porto Alegre Porto Alegre registra maior número eventos licenciados em seis anos