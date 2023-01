Porto Alegre Feriado de Navegantes, nesta quinta, é dia de passe livre nos ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Agentes de trânsito da EPTC vão monitorar a procissão para garantir a segurança viária. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Nesta quinta-feira (2), feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. A tabela horária será equivalente a de domingos e feriados e poderá ser consultada no site da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), enquanto a localização dos coletivos, em tempo real, estará disponível nos aplicativos 156+POA, Cartão TRI ou CittaMobi. O atendimento terá um total de 158 linhas e 4.334 viagens.

Bloqueio parcial

Para a segurança dos presentes no evento, a partir das 8h da manhã, a EPTC fará bloqueio na avenida Mauá, entre a rua Vigário José Ignácio e rua da Conceição. A avenida Sertório também estará bloqueada entre a rua Voluntários da Pátria e rua Santos Pedroso, assim como o seu acesso e descida da ponte do vão móvel do Guaíba, nos dois sentidos, a partir das 6h. Os condutores que trafegam pela avenida Castello Branco, na chegada à Capital, serão desviados para o Túnel da Conceição.

A procissão começará às 8h a partir do Santuário Nossa Senhora do Rosário, seguindo pela rua Vigário José Inácio, avenida Mauá, av. Pres. Castello Branco (pista Centro-bairro) até a avenida Sertório e o santuário de Nossa Senhora dos Navegantes.

Os agentes de trânsito e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos na mobilidade.

Festa

A festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes terá o seu ponto máximo no retorno da imagem da santa para a Igreja dos Navegantes, na entrada da Capital. Após uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, iniciará a procissão com a presença de milhares de devotos que devem percorrer as ruas em um trajeto de cerca de três horas.

Os organizadores esperam a participação de 30 a 50 mil fieis. Após a caminhada pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, a chegada na Praça dos Navegantes será celebrada com flores e aplausos do povo. A imagem é recebida pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, padre Remi Maldaner.

Às 10h30, iniciará uma missa campal presidida por Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar de Porto Alegre e demais presbíteros. Além das missas em honra à Nossa Senhora dos Navegantes, ao longo do dia também estão previstas apresentações teatrais e musicais.

