Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que neste domingo (2), toda a frota de ônibus da Capital circulará com passe livre em razão do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. As linhas seguirão tabela horária de domingo. Além disso, a EPTC fará o monitoramento com bloqueios e desvios de trânsito momentâneos, inclusive das linhas de transporte urbano e metropolitano, para a tradicional procissão do feriado. A carreata sairá entre 7h e 8h da Igreja do Rosário. As informações serão atualizadas no perfil do Twitter da empresa, no @EPTC_POA.

Itinerário

A procissão sairá entre as 7h e 8h, da Igreja do Rosário, e seguirá o trajeto pelas vias Vigário José Inácio, Mauá, Castelo Branco (sentido Centro-bairro) e Sertório, até a praça em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes.

Bloqueios

Os primeiros bloqueios tem início à meia-noite. Na avenida Sertório, haverá bloqueio entre a avenida Farrapos e o Santuário, incluindo os acessos à Ponte do Guaíba. O acesso à ponte deverá ser realizado pela avenida Farrapos, avenida Cairú, rua Voluntários da Pátria (sentido Centro-bairro), e avenida Castelo Branco (sentido Centro-bairro). A interrupção do trânsito permanece até o final dos festejos. Além deste, haverá isolamento nos dois lados da Vigário José Inácio em frente à igreja, entre a rua dos Andradas e a avenida Otávio Rocha. A Vigário também será isolada entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Mauá. Todas as medidas terão o acompanhamento da EPTC.

A partir das 7h30 ocorre os demais bloqueios para a procissão. A avenida Júlio de Castilhos será interrompida no encontro com o Largo Visconde do Cairú. Já a avenida Mauá terá bloqueio entre a rua da Conceição e o Largo Vespasiano Júlio Veppo. A avenida Castello Branco será interrompida no sentido Capital/Interior, e também na descida em direção à avenida Mauá.

A partir das 9h, o acesso à ponte do Guaíba será feito somente pela Freeway, até a liberação da avenida Castelo Branco. A avenida Sertório será fechada entre a avenida Presidente Roosevelt e a rua Voluntários da Pátria. Já a Voluntários terá bloqueio no sentido Centro-bairro, entre a Dr. João Inácio e a Sertório, com acesso somente para táxis e veículos de emergência.

A rua Dr. João Inácio, entre a Voluntários da Pátria e a avenida Pres. Franklin Roosevelt terá sentido único e bloqueio total entre as avenidas Farrapos e Pres. Franklin Roosevelt. Já a avenida Pres. Roosevelt terá sentido único da rua Dr. João Inácio até a avenida Sertório.

A rua Comendador Tavares será utilizada como terminal de linhas do transporte coletivo que atenderão a festa e terá sentido único em direção à rua Voluntários da Pátria. O desembarque de visitantes deverá ser realizado na avenida Sertório, entre a avenida Pres. Franklin Roosevelt e avenida Farrapos, com acesso pela avenida Pres. Franklin Roosevelt.

Transporte

Os terminais de ônibus do Centro serão bloqueados durante a procissão. Os terminais Cassiano do Nascimento, Uruguai (exceto as linhas 188 – Assunção e 178 – Praia de Belas), Parobé, Fruteiras, Borges de Medeiros (em frente ao INSS), Federasul, CPC (linhas metropolitanas) e Francisco Leonardo Truda serão atendidos apenas por linhas alimentadoras.

A parada de ônibus do Largo Edgar Koetz, na Rodoviária, ficará inativa e as linhas serão remanejadas para a rua Comendador Álvaro Guaspari. No terminal de ônibus ao longo da rua Comendador Tavares até a Voluntários da Pátria acontecerá o embarque das linhas T2, T3, T8, linha 690 – Festa dos Navegantes (especial para o evento), B25, B55, 718 e metropolitanas.

O ponto de táxi ficará localizado na avenida Sertório, próximo à avenida Presidente Roosevelt e rua Voluntários da Pátria com rua João Inácio.

Linhas para o evento em horários especiais:

Carris:

T2.9 e T2A.9 (entre 8h e 20h)

T3.9 e T8.9 ( entre 8h e 18h)

MOB

Linha que atende evento nos sentidos CB/BC: (Entre 9h e 15h), com tabela aberta

690 – Festa dos Navegantes

Linhas até o evento (BC) em horários especiais: (entre 8h e 18h)

621.9 – Nova Gleba/Santa Rosa/Navegantes

627.9 – Agostinho/Navegantes

656.9 – Passo das Pedras/FAPA/Navegantes

Linhas até o evento (BC) em horários especiais: (entre 7h e 16h)

B25.9 – A. Feijó/Humaitá/Navegantes

B55.9 – Protásio/Humaitá/Navegantes

Linhas até o evento (BC) em horários especiais: (entre 8h e 16h)

631.9 – Parque dos Maias/Navegantes

6613.9 – Safira/Leopoldina/Rubem Berta/Navegantes

Serão ativadas as linhas A02 – Alimentadora Navegantes Bacia Sul e A03 – Alimentadora Navegantes Bacia Leste, que operarão com tabela aberta e somente durante os bloqueios, com os seguintes itinerários:

A02 – Alimentadora Navegantes Bacia Sul

Terminal rua Uruguai/Terminal Cassiano do Nascimento: avenida Mauá, avenida Presidente João Goulart, avenida Loureiro da Silva, rua José do Patrocínio, rua Sebastião Leão, avenida João Pessoa, alça de acesso à rua Luiz Englert, avenida Loureiro da Silva, avenida Presidente João Goulart, avenida Siqueira Campos, rua Uruguai, Terminal Rua Uruguai.

A03 – Alimentadora Navegantes Bacia Leste:

Terminal Cassiano do Nascimento: avenida Mauá, avenida Presidente João Goulart, avenida Loureiro da Silva, rua José do Patrocínio, rua Sebastião Leão, avenida João Pessoa, alça de acesso à rua Luiz Englert, avenida Loureiro da Silva, avenida Presidente João Goulart, avenida Siqueira Campos, rua Uruguai, Terminal Rua Cassiano do Nascimento.

