Saúde Festas de fim de ano: especialistas explicam o que deve ser feito antes e durante celebrações para evitar o contágio do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Restaurantes já começaram os preparativos para as festas de fim de ano. (Foto: Patrícia Monteiro/Divulgação)

No ano passado, não teve amigo oculto, Papai Noel para as crianças, nem ceia farta no Natal da família da analista de Recursos Humanos Luciana Santos. A celebração contou com poucos convidados e muita apreensão com a pandemia de Covid-19. Neste ano, com os parentes vacinados contra o vírus, o plano é comemorarem juntos, com a mesa cheia — mas ainda com precauções.

“Amamos Natal, e no último não pudemos nos encontrar. Foi difícil, triste. Mas este ano a família está toda vacinada com as duas doses, os mais velhos até com a terceira, então vamos nos reunir. As crianças estão na maior expectativa. Mas os cuidados continuam. Vamos manter o ambiente aberto. Distanciamento vai ser mais complicado, mas nosso combinado é que, se alguém tiver qualquer espirro, sintoma de gripe ou Covid, não vai à celebração”, conta Luciana.

Com o avanço da vacinação contra o coronavírus e os números da pandemia em queda, muitas famílias vão fazer neste fim de ano a tradicional e aguardada reunião que faltou em 2020. Mas ainda não é o festão que costumavam fazer todo dezembro nem aquela confraternização com convidados saindo pela janela. Ou ao menos não seria o recomendado, segundo especialistas.

Se é verdade que a imunização adicionou a dose de esperança que o ano passado ficou devendo, o surgimento de novas variantes do coronavírus, como a Ômicron, e a epidemia de Influenza inspiram atenção. A boa notícia é que é possível reduzir bastante os riscos respeitando quatro pilares: vacinação, distanciamento, ventilação e o uso de máscaras.

“Em comparação com o mesmo período do ano passado, hoje vivemos o melhor cenário em relação à transmissão do coronavírus. Mesmo assim, se for possível fazer confraternizações em núcleos menores, não associados a aglomerações, é o mais indicado. E de preferência em locais arejados, abertos, ou, mesmo que fechados, com as janelas abertas. Apesar do momento positivo da pandemia, ela ainda não acabou, e a cobertura vacinal ainda não está acima dos 80%. Ainda mais com nova variante”, diz o infectologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz.

Confira a seguir as principais recomendações para ter “boas festas” no melhor sentido da expressão:

Vacina

O melhor presente para o encontro natalino de família este ano é estar imunizado. Com convidados que já convivem normalmente e estão vacinados, não existe, a princípio, contra-indicação para a comemoração.

“Obviamente, se alguém estranho ao ambiente for convidado, aí vale inclusive pedir o comprovante de vacinação”, diz o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo.

Limite

Tarefa difícil para muitas famílias, uma maneira eficaz de controlar a transmissão do novo coronavírus em encontros caseiros para o Natal é reduzir o número de participantes. Alguns especialistas chegam a determinar um número específico de pessoas para manter o risco baixo: até dez.

“Estatisticamente, se você se reúne com mais de dez pessoas, haverá maior proximidade, as pessoas vão falar mais alto, e aumenta a chance de algum dos convidados estar com gripe (ou Covid) incubada”, afirma Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury.

Distância

Não é preciso, porém, desistir da ceia pelo risco de contaminação por vírus, dizem. Granato explica que guardar uma distância de 1,5 metro na hora de comer já seria suficiente para amenizar bem o risco. Fora dos momentos em que se aproveita das comidas e bebidas, a máscara ainda é fundamental.

Consciência

Algumas famílias têm considerado fazer um teste de Covid previamente para dar mais segurança. Especialistas dizem que, se entre os convidados houver pessoas que se expuseram, viajando, por exemplo, compensa, para não colocar em risco os demais. Uma dica importante é encontrar-se com quem também é cuidadoso para evitar o contágio do vírus.

“A regra é manter os protocolos sanitários e estar com pessoas vacinadas. Dá para fazer uma festa íntima com pessoas que seguem protocolos, isso é seguro”, diz o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Em ambientes arejados, ao lado de pessoas totalmente vacinadas e que mantiveram os protocolos de segurança, até o abraço de feliz Ano Novo pode acontecer sem muito risco.

“O parente meio negacionista, é melhor deixar para outra hora”, recomenda Boulos.

