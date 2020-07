Esporte FGF atualiza tabela com datas e horários dos jogos de retomada do Gauchão Ipiranga

20 de julho de 2020

A volta da competição está marcada para a próxima quarta-feira (22). Foto: Max Peixoto/FGF A volta da competição está marcada para a próxima quarta-feira (22). (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informa a tabela atualizada com datas, horários e sedes das partidas válidas pela quarta rodada da Taça Francisco Novelletto Neto (2º turno do Gauchão Ipiranga 2020).

A volta da competição está marcada para a próxima quarta-feira (22), com a disputa de dois jogos. Às 15h, o Ypiranga encara o Esportivo no Estádio das Castanheiras. E às 21h30, a bola rola no Centenário para o clássico entre Grêmio e Inter.

Na quinta-feira (23), serão realizados mais três confrontos. Pela manhã, o Juventude recebe o Caxias no Alfredo Jaconi. Às 15h, Novo Hamburgo e Aimoré medem forças na Arena Alvizul. E, às 19h, São Luiz e São José duelam na Montanha dos Vinhedos.

O clássico entre Pelotas e Brasil foi adiado e será remarcado pela Federação.

Por fim, a Federação Gaúcha de Futebol comunica que, em razão do cenário de incertezas decorrente da pandemia, passará a fazer a divulgação de datas, horários e sedes dos jogos rodada a rodada, observando os devidos prazos legais.

A medida adotada pela direção corrobora com o protocolo elaborado pela entidade e aprovado pelo governo estadual, pautado pelos cuidados sanitários e preservação do bem-estar de todos os envolvidos na competição.

