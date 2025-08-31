Rio Grande do Sul Fim de semana ensolarado leva público recorde à Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Somente no sábado foram quase 120 mil visitantes. (Foto: Luís André/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante um fim de semana de veranico em reta final de inverno, a Expointer recebeu público recorde no sábado (30), primeiro dia da 48ª edição do evento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Foram 119.539 visitantes na maior feira a céu aberto do agronegócio, número que deve ser igualado ou mesmo superado pelo movimento desse domingo.

Famílias pequenas ou numerosas, com adultos e crianças, além de outros grupos, abarrotaram as “ruas” e demais espaços, atraídos por uma programação intensa – animais, máquinas, equipamentos, artesanato, exposições e shows, dentre outros. As filas nos portões de acesso e o estacionamento lotado em ambos os dias do fim de semana corroborou o enorme fluxo, bem como o trânsito congestionado na rodovia federal BR-116 no sábado.

Também contribuiu para tal movimentação o fluxo facilitado pela retomada total do transporte pelo Trensurb desde sábado. Após 15 meses funcionando parcialmente devido à enchente de maio de 2024, o metrô voltou a contemplar as 22 estações, oferecendo assim uma opção adicional ao automóvel como meio de deslocamento, já que o Parque de Esteio é um dos pontos atendidos pelo serviço.

A feira prossegue até domingo (7), diariamente, das 8h às 20h. Os ingressos custam R$ 20 aos pedestres, com meia-entrada (R$ 10) para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Outras informações podem ser conferidas no portal expointer.rs.gov.br.

Depoimentos

No espaço Flor Gaúcha, da Associação Rio-Grandense de Floricultura (Aflori), é possível admirar ou adquirir flores de diversas espécies. Produtores de sete municípios (Campo Bom, Capela de Santana, Dois Irmãos, Garibaldi, Ivoti, Montenegro e Mato Leitão) expõem no local.

O motorista de caminhão Marcelo Adriano da Silva e sua esposa Cenira, cozinheira, de Taquari, apreciaram a atração – especialmente as orquídeas. Em sua oitava visita ao evento nos últimos anos, o casal ressaltou: “A Expointer este ano está mais organizada. Ficamos menos tempo na fila para entrar, em comparação à feira do ano passado”.

Já a cuidadora de idosos Maria Soares, de Porto Alegre, fez de sua segunda ida ao evento uma oportunidade para proporcionar a experiência às duas filhas e quatro netos, com idades entre 11 meses a 10 anos. “Tem muita coisa boa para a gente ver aqui, como os animais e tratores”.

Um grupo oriundo do Noroeste também compareceu. São servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Consórcio do Território do Recôncavo (CTR), no Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal) e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) daquele Estado.

Eles vieram à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre, para conhecer a lei de implantação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf): “[o compromisso] Caiu bem na época da Expointer, então viemos conhecer principalmente o Pavilhão da Agricultura Familiar”, explicou a veterinária Maria Cristina Brito.

Ainda segundo ela, o grupo ainda ainda visitará agroindústrias de Bento Gonçalves e Venâncio Aires, na Serra Gaúcha, para replicar e adaptar ao Estado da Bahia a implementação do Susaf. “Nossos objetivos são trocar experiências e conhecer a realidade do Rio Grande do Sul”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fim-de-semana-ensolarado-leva-publico-recorde-a-expointer/

Fim de semana ensolarado leva público recorde à Expointer

2025-08-31