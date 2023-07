Inter No Maracanã, Inter perde por 2 a 0 para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A vantagem do Fluminense foi construída no primeiro tempo Foto: Reprodução de TV A vantagem do Fluminense foi construída no primeiro tempo. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, na tarde deste domingo (9), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo marcou a estreia do atacante Enner Valencia, a principal contratação do Colorado nesta temporada. A bola quase não chegou no equatoriano, que, por questões físicas, foi substituído por Aránguiz no intervalo. Enquanto esteve em campo, Valencia não teve nenhuma finalização contra o gol do adversário.

Os donos da casa começaram o jogo atacando. Aos 5 minutos, Keno recebeu na direita, deu uma caneta em Campanharo, invadiu a área e chutou cruzado. John espalmou. Na sobra, Rômulo afastou o perigo.

Nos minutos seguintes, o Inter marcava forte e conseguia conter as investidas do Fluminense. Mas, aos 24, após bola levantada na área, a zaga colorada cortou parcialmente, Samuel Xavier pegou a sobra, bateu de primeira, e a bola sobrou para Cano, que mandou para o fundo do gol.

Depois disso, o clube carioca dominou o jogo. Aos 31 minutos, Keno chutou duas vezes em direção ao gol. Na primeira, foi bloqueado por Mercado. Na sequência, John defendeu firme o chute da entrada da área.

Aos 38, Marcelo arrancou pela esquerda, levou para o meio e chutou forte da entrada da área. A bola desviou na defesa colorada e saiu pela linha de fundo, com perigo. Na sequência, Marcelo cobrou o escanteio, e Martinelli mandou no cantinho, de cabeça, para ampliar a vantagem dos donos da casa

Segundo tempo

O Inter voltou para a segunda etapa tentando reverter o resultado. Aos 4 minutos, em rápido contra-ataque pela esquerda, Wanderson cruzou para a área, mas De Pena, livre, não conseguiu chegar na bola.

Aos 10, o Fluminense respondeu. Keno invadiu a área, mas foi desarmado, antes da finalização, pela defesa do Inter.

Aos 17, o Inter voltou ao ataque. Renê cruzou na área, Luiz Adriano ajeitou, e Rômulo chutou forte, mas a bola passou por cima da goleira de Fábio.

Dez minutos depois, o Colorado chegou com perigo em boa jogada de Wanderson, que passou para Bustos. Ele cruzou, mas a bola bateu em André e foi para escanteio.

Aos 34 minutos, o Inter quase marcou um golaço. Renê cruzou na área, Alemão dominou, levantou a bola e acertou uma bonita bicicleta. A bola carimbou a trave. Essa foi a última chance clara de gol do Inter na partida.

Apesar das tentativas do Colorado de chegar ao ataque, nos minutos finais os donos da casa conseguiram conter os visitantes, mantendo a vantagem de 2 a 0.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fluminense-vence-o-inter/

No Maracanã, Inter perde por 2 a 0 para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

2023-07-09