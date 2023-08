O Inter enfrenta o Flamengo neste sábado (26), às 18h30min, no estádio Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última partida antes do fechamento do estádio para uma reforma no gramado para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

Após vencer o Bolívar, em La Paz, o Colorado não vai entrar em campo com titulares. O técnico Eduardo Coudet está suspenso e não poderá comandar a equipe. Quem estará na casa mata deve ser o auxiliar Lucho González.

O treinador foi advertido com o cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no último final de semana. Foi o primeiro desde que retornou ao comando do Inter. Antes, ele já havia recebido dois cartões amarelos quando ainda era treinador do Atlético-MG. Além de não contar com Coudet, o clube gaúcho não terá o goleiro Sérgio Rochet no gol.

O Inter terá em campo um time alternativo. Com a derrota para o Fortaleza no Beira Rio, o Colorado não ganha há oito partidas na competição.

O Flamengo, após várias rodadas vendo o Botafogo abrindo pontos e estando na liderança, o clube carioca conseguiu diminuir a distância para 13 pontos. Na última rodada, o rubro-negro venceu o Coritiba, enquanto o Botafogo empatou com o São Paulo.

Provável escalação do Inter

Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández e De Pena (Thauan Lara); Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Lucho González

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem