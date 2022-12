Polícia Foragido da Justiça uruguaia é preso com o equivalente a R$ 560 mil em rodovia federal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

O homem transportava 107 mil dólares, sem comprovação de procedência, em um carro de luxo Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de (11), um homem que estava foragido da Justiça uruguaia na BR-116, em São Lourenço do Sul, na Região Sul do RS. Ele transportava 107 mil dólares, sem comprovação de procedência, em um carro de luxo.

A quantia equivale a cerca de R$ 560 mil. Uma mulher também foi presa. O criminoso dirigia uma BMW com placas de Santa Catarina.

Ao ser abordado pelos policiais, ele informou que estava indo para o Uruguai. Ao consultarem a sua situação dele, os agentes constataram que o homem havia entrado no Brasil irregularmente e que era procurado pela Justiça uruguaia por lavagem de dinheiro.

Uma mulher que também estava no carro possui envolvimento com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no país vizinho. Durante revista no veículo, os policiais encontraram os 107 mil dólares enrolados em duas sacolas dentro de uma mala.

O homem, de 49 anos, e a mulher, de 52, foram presos. A PRF apreendeu o dinheiro e a BMW.

