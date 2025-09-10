Rio Grande do Sul Futuro Hospital Estadual de Viamão: população pode opinar por meio de consulta pública

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Plano prevê atendimentos de média e alta complexidade, 100% pelo SUS. (Foto: Divulgação/Arte "O Sul")

Até o dia 9 de outubro, o governo gaúcho promove consulta pública sobre o projeto de construção, gestão e operação de um novo hospital estadual na cidade de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). O plano prevê atendimentos de média e alta complexidade, 100% por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em um total de até 350 leitos.

Serão até 350 leitos e serviços de referência em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral, de maneira integrada às demais unidades da rede pública de saúde.

Estruturada em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a proposta tem por base a concessão administrativa no âmbito de uma parceria público-privada (PPP), modelo em que, nesse caso, uma empresa ou consórcio assume a responsabilidade pela construção e operação do hospital durante o prazo do contrato, que é de 25 anos.

Se tudo sair conforme o planejado, o contrato de concessão será rubricado no segundo semestre de 2026. Já as obras devem começar nos primeiros meses do ano seguinte.

A ideia da consulta é permitir que a proposta de concessão e outros detalhes sejam apresentados e discutidos com cidadãos e representantes da sociedade. Também está programada uma audiência pública, em data ainda não definida. Mais informações podem ser obtidas no site estado.rs.gov.br.

Com a palavra…

“A ampliação da rede hospitalar com foco em altas complexidades representa a qualificação do atendimento da população da Região Metropolitana e busca atender a demandas das maiores filas do Estado”, ressalta a titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann.

“Não se trata de uma privatização, visto que a propriedade do hospital permanece com o Estado”, complementa Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha. “A partir da assinatura de contrato com o parceiro privado, vamos acompanhar e cobrar pela excelência de serviço que a população espera e merece.”

(Marcello Campos)

