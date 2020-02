Notas Brasil Gabriela Duarte está apreensiva com a sua mãe no governo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

A atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, está apreensiva com o fato de sua mãe ter aceitado o convite para ser secretária especial da Cultura. Segundo pessoas ligadas à família, a opção envolve riscos e alta exposição. Questionada, a atriz não quis comentar a decisão de Regina. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

