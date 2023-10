Inter Inter vence o Santos por 7 a 1 e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Com o resultado, o Colorado chegou aos 35 pontos no campeonato Foto: Divulgação/Inter Com o resultado, o Colorado chegou aos 35 pontos no campeonato. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Os 37 mil torcedores que foram ao Estádio Beira-Rio neste domingo (22) viram uma vitória histórica do Inter. O Colorado goleou o Santos por 7 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kevyson (contra), Alan Patrick, Enner Valencia (duas vezes), Wanderson, Bustos e Luiz Adriano marcaram para o Inter. Maxi Silvera descontou para o Santos.

O resultado foi, até o momento, a maior goleada desta edição campeonato. O placar igualou a pior derrota da história do Santos em sua história no Brasileirão. O clube perdeu em 2005 para o Corinthians pelo mesmo placar.

Primeira etapa impecável

Um Santos apático. Nem mesmo a homenagem a Pelé no uniforme, em alusão ao aniversário do Rei, que faria 83 anos nesta segunda-feira (23) ajudou na partida em Porto Alegre. Com um minuto de jogo, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola bateu em Kevyson e entrou tirando o zero do placar. Não demorou muito para o Inter ampliar o marcador. O Colorado seguiu pressionando e contou com a colaboração da defesa santista.

Aos 13 minutos, o lateral-esquerdo Dodô falhou feio na saída de bola. Alan Patrick interceptou o passe e fez um golaço. O capitão colorado ainda driblou um defensor e encobriu o goleiro Vladimir. Aos 18, o primeiro ataque santista. Furch cabeceou após cobrança de escanteio e Rochet fez grande defesa.

O Inter controlava as ações e logo chegou ao terceiro gol. Aos 27, após triangulação entre Maurício, Johnny e Valencia, o equatoriano invadiu a área e bateu forte, rasteiro, no canto do goleiro Vladimir.

Aos 39, mais uma triangulação, desta vez entre Aránguiz, Valencia e Wanderson. O chileno deixou o camisa 11 colorado na cara do gol para bater cruzado e fazer o quarto gol colorado no Beira-Rio.

Segunda etapa

Os quatro gols colorados não diminuíram o ímpeto dos comandados de Eduardo Coudet na segunda etapa. Aos oito, o quinto. Bustos bateu forte de fora da área sem chances para o goleiro. Aos 13, Marcos Leonardo ficou cara a cara com Rochet. O jovem atacante encheu o pé e acertou o travessão. Entretanto, no ataque seguinte, o Inter foi letal. Valencia recebeu pelo lado esquerdo da área, abriu e estufou as redes de Vladimir com um lindo chute. 6 a 0 e olé nas arquibancadas.

Aos 30, o atacante Luiz Adriano, que tinha acabado de entrar na vaga de Alan Patrick, recebeu de Pedro Henrique e bateu firme para marcar o sétimo. Quatro minutos mais tarde o Peixe descontou com Maxi Silvera, após escanteio.

Com o resultado, o Colorado se distanciou da zona de rebaixamento e chegou aos 35 pontos, na 12ª colocação. Já o Peixe amarga o 18º lugar com 30 pontos. Inter e Santos voltam a campo na próxima quinta-feira (26). O Colorado visita o Vasco, enquanto o Peixe recebe o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

Escalação do Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Wanderson (De Pena) e Mauricio; Alan Patrick (Luiz Adriano) e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Escalação do Santos

Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Rodrigo Fernández), Lucas Lima (Nonato) e Kevyson (Júnior Caiçara); Julio Furch (Maxi Silvera) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Arbitragem

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG), Bruno Raphael Pires (Fifa/GO), Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR).

