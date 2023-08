Rio Grande do Sul Governador gaúcho indica os integrantes da nova diretoria do Banrisul

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nomes escolhidos ainda dependem de aprovação pela Assembleia Legislativa e Banco Central. (Foto: Arquivo/Banrisul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador gaúcho Eduardo Leite apresentou nesta sexta-feira (18) a lista de indicados para a nova diretoria do Banrisul. Se aprovados pela Assembleia Legislativa e Banco Central, eles atuarão junto ao presidente do banco estatal, Fernando Lemos, empossado na quarta-feira. Dentre os seis integrantes há duas mulheres.

A composição é a seguinte: Gaspar Saikoski, Luiz Gonzaga Veras Mota, Elizabete Rejane Sodré Tavares, Carlos Aluisio Malafaia, Adriana Celestino e Ivanor Antônio Duranti. Confira, a seguir, o perfil resumido de cada um.

Adriana Celestino

Nascida de Ilha Solteira (SP), é formada em Direito pela Universidade de Taubaté/SP (1993). Tem MBA em Administração e Negócios pela Fundação Dom Cabral (2013), com módulo na Kellog School of Management de Chicago/EUA (2013).

Recentemente, participou do Programa de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral (2022), composto por aprofundamento em Educação Executiva no Insead Bussiness School, em Fontainebleau/FR. Com atuação na Incorporadora e Construtora Cyrela há 20 anos, atualmente ocupa o cargo executivo de Diretora Comercial na Regional Sul da empresa.

Carlos Aluisio Vaz Malafaia

Natural de Bagé, tem formação em Tecnólogo em Processamento de Dados e pós-graduação em Sistemas de Informação e Telemática. Ingressou no Banrisul em 1978, onde atuou como Analista de Sistemas, Gerente de TI, Superintendente de Canais Eletrônicos e Diretor de Tecnologia da Banrisul Pagamentos.

Elizabete Rejane Sodré Tavares

Nascida em Esteio, é economista graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e gestão bancária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua no Banrisul desde 1988 e é diretora na Banrisul Pagamentos desde 2013.

É conselheira de Administração da Banrisul S.A. Administradora de Consórcios desde 2022 e da Banrisul Seguridade Participações e da Banrisul Corretora de Seguros desde 2021. Em sua jornada profissional no banco, teve funções iniciais como escriturária e analista até o exercício de cargos executivos como Gerente e Superintendente Executiva nas áreas de planejamento, orçamento e estratégia.

Gaspar Saikoski

Natural de Viamão, é advogado e atua no Banrisul há 38 anos. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com MBA em Gestão Bancária pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No Banrisul, já exerceu os cargos de superintendente executivo e gerente executivo da Unidade de Gestão de Pessoas, entre outros.

Ivanor Antonio Duranti

Nascido em Constantina, é bancário e atua no Banrisul há 34 anos. É graduado em Direito, pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), e em Ciências Contábeis, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), com pós-graduações em Gerência de Serviços Bancários e em Direito Tributário. No banco, exerceu diversos cargos de gerência, bem como o de superintendente regional.

Luiz Gonzaga Veras Mota

Natural de São Gabriel , é economista graduado pela Fundação Educação de São Gabriel, pós-graduado em Finanças pela UFRGS e em Ciências Contábeis pela PUCRS. Está no Banrisul há 44 anos. No banco, já atuou como superintendente nas unidades Financeira, Comercial de Varejo, Regional SP, Organização e Métodos, Recuperação de Crédito e Crédito Imobiliário. Também foi diretor-presidente da Banrisul Cartões, entre outras funções.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-indica-os-integrantes-da-nova-diretoria-do-banrisul/

Governador gaúcho indica os integrantes da nova diretoria do Banrisul

2023-08-18