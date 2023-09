Rio Grande do Sul Governador gaúcho percorre a cidade de Muçum, a mais atingida pelo ciclone. Bento Gonçalves será visitada nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Eduardo Leite prestou solidariedade a moradores instalados em abrigos. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O governador Eduardo Leite visitou nesta quinta-feira (7) a cidade de Muçum (Vale do Taquari), mais atingida pela recente passagem de ciclone, com 15 mortes e destruição em larga escala. Já para as 10h desta sexta está agendada uma reunião em Bento Gonçalves com prefeitos da Serra Gaúcha, a fim de discutir o impacto das enchentes.

Em Muçum, a comitiva contou com o coordenador da Defesa Civil estadual, Luciano Boeira, e o médico Thalis Bolzan, namorado do chefe do Executivo gaúcho. Eles se reuniram com o prefeito Mateus Trojan e percorreram ruas locais, além de prestarem solidariedade a moradores instalados provisoriamente em abrigos improvisados.

“Não faltarão recursos, nem financeiros e nem humanos, para a reconstrução dos municípios do Vale do Taquari”, declarou Leite. “Estamos totalmente mobilizados nesse processo de recuperação das cidades e de auxílio a quem sofreu perdas humanas e materiais. Vamos colocar essa cidade em pé muito antes do que as pessoas imaginam.”

Ele informou a liberação de R$ 1,5 milhão em horas-máquina para auxiliar nos trabalhos de reconstrução, tanto em Muçum quanto em Roca Sales, que visitou no dia anterior. Também reforçou o apelo para que somente quem mora na cidade ou está envolvido nos reparos se dirija ao município:

“A solidariedade do povo gaúcho é enorme e há um movimento muito forte de auxílio, mas pedimos que os interessados em fazer doações concentrem a entrega desses donativos nos pontos de coleta. As cidades atingidas pela enchente estão em situação de calamidade, de forma que o aumento da circulação de pessoas prejudica a reconstrução”.

Toda colaboração é sempre bem-vinda. Mas no momento a Defesa Civil Estadual reforça a orientação de que as contribuições materiais se concentrem em colchões e itens de limpeza.

Roca Sales

Na quarta-feira, o governador havia percorrido outra cidade bastante atingida na região: Roca Sales, onde o cenário é de devastação geral. O município de 11,5 mil habitantes registra ao menos dez mortes (perde apenas para Muçum, que contabiliza 15 óbitos), além de danos estruturais graves – prédios públicos, moradias e estabelecimentos comerciais arrasados pela enxurrada.

“É um cenário de guerra”, comparou o chefe do Executivo gaúcho. “Estamos muito impactados, mas precisamos ser fortes”. A exemplo do que fez em Muçum, Leite circulou pela cidade e conversou com diversos moradores.

Durante o trajeto da comitiva, ao saber que cinco pacientes de hemodiálise no município estavam sem atendimento desde sábado, Leite determinou que um helicóptero fosse enviado para transportar essas pessoas até o Hospital Bruno Born, em Lajeado.

A visita do governador foi acompanhada pelo coordenador da Defesa Civil, e os secretários estaduais Gilmar Sossella (Trabalho e Desenvolvimento Profissional) e Tânia Moreira (Comunicação). Também estava presente o deputado federal Lucas Redecker (PSDB).

(Marcello Campos)

