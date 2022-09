Mundo Governador republicano da Flórida envia imigrantes venezuelanos a ilha onde democratas fazem veraneio de luxo

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ron DeSantis concorre à reeleição neste ano e deve tentar ser o candidato republicano à presidência. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, enviou dois aviões com imigrantes para a ilha de Martha’s Vineyard, um balneário luxuoso no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos e um local que é tido como reduto de simpatizantes do Partido Democrata (Barack Obama e John Kerry têm casa lá, e a família Clinton passou temporadas de férias no local).

O grupo é de imigrantes venezuelanos. Eles chegaram na quarta-feira (14) a Martha’s Vineyard, segundo o jornal local “MV Times”. DeSantis, o governador da Flórida, organizou o voo, mas os imigrantes (inclusive crianças) saíram do Texas, e não de seu Estado, segundo o jornal.

Dylan Fernandes, um parlamentar do Partido Democrata de Martha’s Vineyard, escreveu em uma rede social que os imigrantes estavam chegando de voos fretados do Texas sem nem mesmo saber onde estavam. “Eles dizem que foram informados de que receberiam moradia e empregos”, afirmou Fernandes.

Ele afirmou que os habitantes não foram avisados com antecedência da chegada dessas pessoas, mas que a ilha se mobilizou para fornecer leitos, alimentação e cuidados.

Discussões

A política de imigração, um assunto delicado nos EUA, está ainda mais sensível algumas semanas antes das eleições de meio de mandato, quando os republicanos acusam o presidente Joe Biden de ter transformado a fronteira com o México em um filtro.

DeSantis faz parte de um movimento lançado pelos governadores republicanos do Texas e do Arizona que enviam imigrantes para cidades democratas do norte e leste do país. É um gesto político de provocação, dirigido aos seus eleitores.

O governador da Flórida está em campanha pela reeleição, em novembro deste ano, e também é visto como um potencial rival do ex-presidente Donald Trump na corrida à Casa Branca em 2024.

Christina Pushaw, que faz parte da equipe de comunicação de DeSantis, disse em uma rede social que “os moradores de Martha’s Vineyard devem estar animados; imigrantes ilegais vão deixar a cidade mais diversificada, o que é um ponto forte, né?”.

O governador do Texas, Greg Abbott, pioneiro dessa prática, enviou dois ônibus de imigrantes para perto da residência da vice-presidente democrata Kamala Harris, que chegou a Washington na manhã dessa quinta (15), segundo a rede de TV FoxNews.

Desde abril, o Texas enviou cerca de 10 mil imigrantes para Washington, Nova York e, mais recentemente, Chicago, segundo o gabinete do governador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo