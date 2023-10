Rio Grande do Sul Governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul se reúnem com o relator da Reforma Tributária no Senado em Brasília

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Está confirmada a presença dos governadores Eduardo Leite (foto), Jorginho Melo (SC), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Riedel (MS) Foto: Reprodução/Redes sociais (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Os governadores do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) se reúnem nesta terça-feira (10), em Brasília, com o relator da Reforma Tributária no Senado, senador Eduardo Braga. O encontro está agendado para as 15h. Está confirmada a presença dos governadores Eduardo Leite (presidente do Codesul), Jorginho Melo (SC), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Riedel (MS).

Antes, por volta das 13h, os governadores realizam assembleia geral, na sede da representação do Estado de Santa Catarina, onde devem discutir a emergência climática, bem como apreciar os resultados do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) relativos ao segundo trimestre e debater a criação de linhas subsidiadas pelo banco para microempresas, incluindo aquelas afetadas pelos desastres naturais.

Após a reunião com o relator, os governadores concedem entrevista coletiva no Salão Azul do Senado. Além desses compromissos, o governador Eduardo Leite ainda terá, ao longo do dia, reuniões com o Banco Mundial e com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

