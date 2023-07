Rio Grande do Sul Governo do Estado lança novo edital para adesão de municípios ao programa Balada Segura nesta segunda

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

O DetranRS apresentará um estudo inédito com resultados do programa Foto: Ascom DetranRS

O programa Balada Segura, do governo do Rio Grande do Sul, terá um novo edital para adesão de municípios lançado nesta segunda-feira (3), às 15h, no auditório do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em Porto Alegre.

O encontro coordenado pelo gabinete do vice-governador Gabriel Souza, por meio do Gabinete de Projetos Especiais (GPE), pretende mobilizar e envolver mais municípios nas ações integradas de incentivo ao trânsito seguro e redução de mortes associadas ao uso de álcool e direção.

O Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) apresentará um estudo inédito com resultados do programa, há mais de uma década em atuação no Rio Grande do Sul, nos 39 municípios já conveniados.

Paralelamente, será feita uma blitz educativa em frente ao prédio do Daer com o objetivo de orientar motoristas sobre a sua responsabilidade por um trânsito seguro para ocupantes de veículos e pedestres. Na ocasião, serão distribuídos kits com material informativo.

Além do vice-governador, participam do lançamento secretários e representantes dos órgãos de segurança do Estado, DetranRS, municípios e outras instituições envolvidas com o programa.

Balada Segura

Desde a primeira edição, ocorrida em 4 de fevereiro de 2011 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, até o início de fevereiro deste ano, os agentes do DetranRS que atuam na Balada Segura já realizaram mais de 15 mil blitze, com 932.375 condutores abordados, 880.048 testes de etilômetro realizados e 19.743 autuações por alcoolemia (teste positivo) e 52.327 por recusa à realização do bafômetro.

O total de infrações dos artigos 165 (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência) e 165-A (recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa) do CTB representam apenas 7,7% do total de abordados, o que demostra a efetividade do programa.

Atualmente a Balada alcança 38 municípios conveniados, além dos compreendidos no Litoral durante a temporada de verão. É coordenada pelo DetranRS, em parceria com Polícia Civil, Brigada Militar e prefeituras.

Dados da Operação RS Verão Total, iniciada em 16 de dezembro de 2022, até 24 de fevereiro, foram realizadas 6.382 testes de etilômetros realizados, que geraram 183 autuações pelo teste e 734 autuações por recusa ao teste. Além disso, 918 CNHs foram recolhidas no período. O programa coordena e articula as ações de prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que circulam nas praias, lagoas e balneários. Ele abrange municípios das regiões litorânea, serrana e da fronteira do Estado. Na edição 2022/2023, 5,4 mil agentes da Segurança Pública participaram do trabalho, além de equipes das secretarias da Cultura, da Educação, da Saúde, do Turismo e do Meio Ambiente.

