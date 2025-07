Rio Grande do Sul Governo do Paraná vai enviar aeronave para buscar corpo de criança que morreu em cânion do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

O governo do Paraná vai enviar uma aeronave para transportar a Curitiba o corpo da criança paranaense Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, que morreu após cair do mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Outra aeronave do governo do Estado levará a família à capital.

A informação foi confirmada pelo Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Antônio Hiller Lino. Bianca e a família são de Curitiba e estavam visitando o mirante do ponto turístico quando o acidente aconteceu.

“O governo do estado estará enviando duas aeronaves para o RS para o transporte do corpo da criança e para o transporte da família aqui pra Curitiba. Uma aeronave trará o corpo e outra trará a família e o carro da família também está no RS. Dois dos bombeiros trarão o carro da família dirigindo ai pela estrada. Vamos dar todo o apoio necessário nesse momento tão difícil que assolou essa família paranaense”, disse.

De acordo com o comandante-geral Antônio Hiller Lino, o pai da criança foi contatado pelo governo sobre o auxílio que a família receberá. Ainda na quinta-feira (10), bombeiros do Paraná atuavam na operação de resgate da criança.

“Coronel Hudson [secretário de segurança] fez o contato com o pai da criança. Em seguida, fiz o contato pra dizer da disponibilização dos recursos em apoio a família. Um contato bastante difícil. O pai não conseguia falar no telefone. Mas deixamos toda a nossa solidariedade e apoio que o governo consegue prestar nesse momento tão delicado”.

Em nota, o governo do Paraná se solidarizou com a família.

“O Governo do Paraná lamenta profundamente a morte da menina curitibana que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, confirmada após 10 horas de buscas. Um avião da Casa Militar vai fazer o traslado do corpo, assim que ele for liberado pelo IML do estado, e outra aeronave da Secretaria da Segurança Pública vai trazer os familiares de volta ao Paraná. Os bombeiros paranaenses que foram até Cambará do Sul estão auxiliando a família em todos os procedimentos.”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou nas redes sociais. “Deixo aqui minha solidariedade à família diante dessa dor imensurável. Também reconheço o trabalho das equipes de resgate que atuaram até tarde da noite”, declarou.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do RS, o acidente aconteceu quando a criança e a família se deslocavam para sentar em um banco. No trajeto, a menina correu e o pai não conseguiu alcançá-la a tempo, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros. No ponto da queda não há cerca de proteção.

Com auxílio de um drone, a vítima foi localizada inicialmente às 17h30, a cerca de 70 metros do ponto da queda. O resgate precisou ser feito por cordas, e as equipes trabalharam até à noite. Por volta das 23h, os bombeiros chegaram até a menina e constataram a morte, cerca de 10 horas após a queda.

O cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral a 23 quilômetros do Centro da cidade e é uma das atrações turísticas naturais da região.

A administração do parque informou que coopera com as investigações sobre o caso. A Polícia Civil do RS instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte da criança.

