Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Há a expectativa de que possa ser o destravamento dos R$ 731,3 milhões para investimentos Foto: Fabrício Santos/Selt Fabrício Santos/Selt Foto: Fabrício Santos/Selt

O governo estadual anuncia, nesta terça-feira (10), às 16h, “o maior investimento da história do Estado no setor portuário”, em evento no auditório do porto de Porto Alegre, no Centro Histórico, onde está o edifício administrativo da estatal Portos RS.

Há a expectativa de que possa ser o destravamento dos R$ 731,3 milhões para investimentos, já que a dragagem emergencial feita no canal de Itapuã, em meio à crise dos navios que ficaram fundeados no local por semanas a partir de outubro, está sendo feita por recursos próprios. O serviço deve terminar em fevereiro de 2025.

Na semana passada, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, compareceu à reunião da Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo da Assembleia Legislativa, e disse que o valor ainda não estava disponível, mas a tramitação da liberação do recurso já estava na Secretaria Estadual da Fazenda, após ter sido aprovada em assembleia geral da estatal.

