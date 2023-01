Rio Grande do Sul Governo estadual lança Portal de Indicadores Municipais

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Ao todo, o portal contempla 53 indicadores socioeconômicos, separados em seis áreas: Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico), Economia, Educação, Saneamento, Saúde e Segurança Foto: Reprodução Ao todo, o portal contempla 53 indicadores socioeconômicos, separados em seis áreas: Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico), Economia, Educação, Saneamento, Saúde e Segurança. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma página que concentra indicadores socioeconômicos dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, exibidos de forma rápida e facilitada por meio de ferramentas gráficas. Assim é o Portal de Indicadores Municipais, lançado nesta quinta-feira (5) pelo governo estadual para auxiliar o acesso da população em geral a informações em nível municipal no Estado. Ao todo, o portal contempla 53 indicadores socioeconômicos, separados em seis áreas com os temas Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico), Economia, Educação, Saneamento, Saúde e Segurança.

A elaboração do portal foi coordenada no governo pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Economia e Estatística (DEE), com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), responsável pela construção da página. Os indicadores selecionados cobrem o período de 2010 a 2021, abrangem todos os municípios do Estado e serão atualizados anualmente pela equipe da Divisão de Dados e Indicadores do DEE.

Novos dados

Para 2023, a expectativa é de incorporação de novos dados a partir das informações do Censo 2022 que forem divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O Portal de Indicadores Municipais é uma ferramenta viva, que precisa ser adaptada de acordo com a relevância das informações disponibilizadas nas fontes primárias. Os dados do Censo são de extrema importância para os municípios realizarem planejamento, acompanhamento ou mesmo avaliações de suas políticas públicas”, ressalta o pesquisador do DEE e coordenador do projeto de implantação do portal, Fernando Cruz.

Confira no link: https://indicadoresmunicipais.planejamento.rs.gov.br/

