Rio Grande do Sul Governo gaúcho revoga decretos da pandemia de coronavírus. Estado de calamidade pública deixa de vigorar

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Persistência de casos e mortes por covid ainda demanda investimentos pelas autoridades e cuidados preventivos pela população. (Foto: EBC)

O governo do Rio Grande do Sul oficializou nesta segunda-feira (3) a revogação de dezenas de decretos promulgados desde março de 2020 para conter o avanço da pandemia de coronavírus. A lista tem como destaque o fim do estado de calamidade pública pela doença em todo o território gaúcho. Na base da medida está a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que a covid não representa mais uma emergência de saúde pública.

Também deixam de valer o Gabinete de Crise para enfrentamento da doença e outros colegiados temáticos, como o Grupo Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção no Sistema Prisional. Os detalhes podem ser conferidos em estado.rs.gov.br.

Confira outras iniciativas que agora constam nos arquivos históricos de um dos piores momentos já vividos pelo Estado em temos sanitários:

– Centro de Operações de Emergência.

– Modelo de Distanciamento Controlado.

– Sistema “3As” (Avisos, Alertas e Ações).

Pandemia continua

Apesar do fim do estado de calamidade pública e outras normas derrubadas pela caneta do governo do Rio Grande do Sul, o coronavírus ainda causa centenas de casos a cada semana – en vários deles com desfecho fatal. Idosos e indivíduos com doenças crônicas (diabetes, hipertensão e outras tantas) continuam entre as principaís vítimas.

Esse contexto demanda uma série de investimentos por parte das autoridades em saúde, bem como cuidados preventivos por parte da população. As recomendações são as mesmas dos últimos meses:

– Uso de máscara em situações compatíveis com o risco de contágio (ambientes fechados e mal ventilados, por exemplo) e com presença de pessoas que se encaixam nos grupos de risco.

– Higienização constante de mãos e superfícies (procedimentos que acabam contribuindo também para o combate à gripe e outras doenças).

– Atualização do esquema vacinal, com o esquema básico (duas doses) e a imunização de reforço (também em duas etapas), mais aplicação da dose bivalente.

Situação sanitária

– Em quase três anos e quatro meses desde o anúncio da chegada da pandemia (em 10 de março de 2020), são praticamente 3,05 milhões de contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.369 resultaram em óbito.

– A atualização estatística divulgada nessa segunda-feira (3) pela Secretaria Estadual da Saúde adicionou 12 testes positivos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, sem novas mortes – núméros provavalmente abaixo da realidade devido à já tradicional subnotificação de dados aos fins de semana.

– Apenas uma das 497 cidades gaúchas não sofreu qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes localizada na Região Norte e que registra 477 casos, sem novas ocorrências no últimos dias.

– Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em mais de 3 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 99% do total). Outros 560 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença a outros indivíduos.

– As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 133.534 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde a época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado.

– O índice de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) estava em 84,2% no fim da tarde desta segunda-feira. A taxa resulta da proporção de 1.674 pacientes para 1.987 vagas em estruturas desse tipo, de acordo com o painel on-line de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

