Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Leite, secretários e técnicos estiveram reunidos no Palácio Piratini. Foto: Luis André/Secom Leite, secretários e técnicos estiveram reunidos no Palácio Piratini. (Foto: Luis André/Secom) Foto: Luis André/Secom

Uma reunião para monitorar a situação no Estado devido à falta de chuvas e as ações realizados pelo governo para mitigar os efeitos da estiagem ocorreu na noite de sexta-feira (10), no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite, secretários e técnicos do governo.

“Nos próximos dias, lançaremos uma plataforma que apresenta com clareza todos os dados, as informações região por região, para observar o quadro da estiagem e as ações”, destacou Leite.

O grupo de trabalho responsável pela construção desse dashboard (painel de controle) foi coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e integrou os dados dela e das secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Emater e da Defesa Civil.

O governador orientou que ocorram novas reuniões técnicas para organizar e apresentar o que o governo do Estado vem fazendo. “Estamos tomando medidas importantes em relação à estiagem e novas medidas serão tomadas nos próximos dias. O governo está atento, vigilante e trabalhando para que este ciclo de estiagem seja superado com respostas para aqueles que estão sofrendo”, disse.

Também participaram da reunião o vice-governador Gabriel Souza (de forma virtual); os secretários Artur Lemos (Casa Civil); Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão, de forma virtual); Giovani Feltes (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e seu adjunto, Marcio Madalena; Izabel Matte (Obras Públicas); Luciano Boeira (Casa Militar); Marjorie Kaufmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) e seu adjunto, Marcelo Camardelli, ambos de forma virtual; e Ronaldo Santini (Desenvolvimento Rural); além de diretores e técnicos dessas secretarias.

