Celebridades Gracyanne Barbosa vai a baile com coleira com nome de Belo e bumbum à mostra

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Musa fitness se inspirou em look famoso de Luma de Oliveira, mas repaginou visual de forma ainda mais sexy Foto: Reprodução/Instagram Musa fitness se inspirou em look famoso de Luma de Oliveira, mas repaginou visual de forma ainda mais sexy. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa decidiu repaginar o polêmico e famosíssimo look de carnaval de Luma de Oliveira, na qual a musa do carnaval usou em 1998 uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista.

Para o Baile da Arara 2020, Gracyanne usou a coleira com o nome do marido, o seu “tudão” Belo, adesivos nos seios e bumbum à mostra em um body cavadíssimo fio dental e cheio de pedrarias.

O Baile da Arara ainda reuniu nomes como Fátima Bernardes, Antonia Morais, Fernanda Paes Leme, Alinne Moraes e Hugo Gloss. O look de coleira usado por Luma há 22 anos, além de Gracy, já inspirou outros famosos em 1998, quando completou duas décadas do look, um dos mais icônicos da maior festa brasileira, e já foi usado por Sabrina Sato, Marisa Orth e Walério Araújo.

