Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Grêmio chega a 6ª posição na tabela do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em partida disputada em casa, o Grêmio enfrentou o Atlético-MG, em jogo válido pela 31ª rodada da competição. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Galo e somou um ponto na tabela, chegando a 51 pontos. A equipe gaúcha agora ocupa a sexta posição.

Os 45 minutos iniciais foram equilibrados e bem disputados, mas quem conseguiu efetividade foi a equipe mineira aos 31’, com Hyoran, que abriu o marcador. Os gremistas tentaram atacar, mas não conseguiram impor seu ritmo.

A etapa complementar seguiu da mesma forma, mas após as alterações providenciadas pelo técnico Renato Portaluppi, a equipe melhorou. Aos 39 minutos, depois de uma boa trama, a bola sobrou para Éverton, que estufou o pé e mandou para o fundo das redes, igualando o marcador.

O jogo

Os primeiros instantes da partida foram movimentados, porém de equilíbrio das duas equipes. Aos 6 minutos de bola rolando, após uma boa trama, Lucas Silva arriscou de fora da área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Três minutos depois, o Tricolor teve uma chance em cobrança de falta. Jean Pyerre cobrou, cruzando na área, mas Réver fez o corte.

O Galo chegou bem aos 14’, quando Eduardo Vargas acionou Savarino, que chutou colocado, buscando a meta gremista, mas mandou para fora.

Em resposta, o Grêmio construiu um bom lance com um cruzamento de Alisson na área, mas Rabello cortou. Em seguida, o Tricolor ainda tentou pela esquerda, mas a zaga mineira afastou novamente.

Passados 21 minutos, Pepê saiu da esquerda, driblando a marcação, trabalhou com Victor Ferraz e Alisson, que recebeu o passe e cruzou, mas Arana mandou a escanteio. Na cobrança, a defesa adversária fez o corte.

Aos 31’, o Galo teve uma cobrança de pênalti a seu favor, abrindo o placar com Hyoran, que mandou a meia altura, no canto esquerdo da meta gremista.

O Tricolor tentou responder com um cruzamento de Victor Ferraz, em que Alisson desviou de cabeça, mas Everson fez a defesa do que poderia ser o gol de empate gremista.

Na reta final, com 40 minutos jogados, o Grêmio ainda teve uma falta a seu favor na intermediária de ataque. Jean Pyerre e Diogo Barbosa tentaram uma jogada ensaiada, mas a defesa mineira cortou antes da bola chegar na área. Em seguida, em nova oportunidade, Alisson passou pela marcação e fez um cruzamento da direita, mas mais uma vez a zaga cortou.

No segundo tempo, o Grêmio voltou a campo com a mesma formação.

A primeira finalização da etapa complementar foi do lado mineiro, aos 7′, com Allan, que arrematou de longa distância, mas Vanderlei conseguiu a defesa. Dois minutos depois, foi a vez de Keno cruzar para Vargas, que desviou de cabeça, mandando por sobre a meta.

Com 11’, mais uma chance do Galo, que quase resultou no segundo gol. Keno fez um cruzamento na área, a bola passa por Guga e chega a Vargas, que arremata, obrigando uma grande defesa de Vanderlei.

Aos 15’, o Grêmio chegou bem com Maicon, que tentou jogada individual, ganhou e no decorrer do lance, chutou cruzado. Gabriel cortou a escanteio. Pinares cobrou, mas a defesa afastou.

Passados 36’, o Tricolor tentou em contra-ataque com Ferreira, que passou pela marcação e acionou Pinares. O meia seguiu no ataque e abriu para Luiz Fernando, que chutou cruzado – a bola passou com perigo pela direita da meta.

Foi aos 39 minutos, depois de uma boa trama gremista, em que Diego Souza sofria pênalti, a bola sobrou para Éverton, que estufou o pé e mandou para o fundo das redes, igualando o marcador.

Ficha técnica

Árbitro: Raphael Claus; Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Cartões amarelos: Alisson (Grêmio); Allan (Atlético-MG)

Gols: Everton, aos 40 do 2ºT (Grêmio); Hyoran, aos 31 do 1ºT (Atlético-MG)

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Everton), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon) e Thaciano (Pinares); Alisson (Ferreira), Jean Pyerre e Pepê (Luiz Fernando); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver (Gabriel), Júnior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan e Hyoran (Borrero); Savarino (Alan Franco), Vargas (Eduardo Sasha) e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

