Grêmio Grêmio enfrenta o Aimoré na Arena, em Porto Alegre, na abertura da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O Tricolor segue com 100% de aproveitamento na temporada Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Grêmio e Aimoré se enfrentam neste sábado, às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre, na abertura da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O Tricolor segue com 100% de aproveitamento na temporada. Após o título da Recopa Gaúcha, na abertura do calendário, o time engatou quatro vitórias no estadual, a última delas contra o Esportivo, fora de casa. Com 12 pontos, são quatro a mais que o segundo colocado.

Por outro lado, o Índio Capilé ainda não venceu no campeonato, com são três derrotas e um empate. O último jogo, revés em casa para o São José, resultou na demissão de Edinho Rosa. Pingo foi contratado para ser o substituto e tentar livrar a equipe do rebaixamento.

Escalação do Grêmio:

A equipe gremista terá Brenno; Fábio, Bruno Uvini, Kannemann e Diogo Barbosa; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez.

Escalação do Aimoré:

Provável time: William; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fabio, Mardley, Dedé e Choco; Vitor Barreto e Wesley.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistente 1: Otavio Legramanti

Assistente 2: Fagner Bueno Cortes

Quarto árbitro: Marcelo Oswald Bitelbron

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal:

