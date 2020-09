Esporte Grêmio enfrenta o Sport na Arena pelo Brasileirão; acompanhe

3 de setembro de 2020

Partida acontece na Arena, em Porto Alegre.

O Grêmio enfrenta o Sport Recife nesta quinta-feira (3), pela sétima rodada do Brasileirão. Após vencer o Campeonato Gaúcho, o tricolor agora foca no campeonato nacional. Com uma vitória e quatro empates, o time de Renato Portaluppi soma sete pontos e ocupa a 12ª colocação da tabela. No entanto, ainda possui uma rodada a menos já que teve a partida contra o Goiás adiada, pela final do Gauchão. A partida, marcada para as 19h, acontece na Arena, em Porto Alegre. Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, Kannemann, Orejuela, Lucas S., Matheus H., Cortez, Thiago N., Éverton, Alisson, Diego S.

Sport – Técnico Jair Ventura

Luan Polli, Patric, Iago, Adryelson, Luciano Juba, Ronaldo Henrique, Ricardinho, Betinho, Jonatan Gomez, Marquinhos, Elton.

Arbitragem

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliar 1: Fabiano da Silva Ramires (ES)

Auxiliar 2: Katiuscia M Berger Mendonça (ES)

VAR: Wagner Reway (PB)

