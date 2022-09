Grêmio Grêmio projeta mais de 30 mil torcedores na Arena para o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Venda de ingressos para os torcedores não associados foi aberta na manhã desta quarta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para o confronto contra o time do Vasco, no próximo domingo (11), no retorno do ídolo Renato Gaúcho, o apoio do torcedor do gremista é visto como peça fundamental pelo treinador.

Ele convocou os torcedores para comparecerem à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em mais uma partida pelo Brasileirão da Série B. A projeção de público é superior a 30 mil espectadores.

A Arena Porto-Alegrense, que administra o estádio tricolor, não divulgou a parcial de público, mas o Grêmio trabalha para receber 40 mil pessoas neste domingo.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 16 até R$ 135 para sócios. Já para não associados, o custo é de R$ 40 a R$ 150. A venda iniciou às 11h desta quarta-feira (07).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio