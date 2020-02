Grêmio Grêmio segue a preparação para o duelo contra o Caxias pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

O plantel gremista se reapresentou na tarde desta terça-feira para seguir a preparação visando o duelo contra o Caxias. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O plantel gremista se reapresentou na tarde desta terça-feira (19) para seguir a preparação visando o duelo contra o Caxias, válido pela final da Taça Ewaldo Poeta, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Enquanto os jogadores que começaram o clássico Grenal 423 treinavam no segundo campo do CT Presidente Luiz Carvalho, os reservas participavam de um jogo-treino contra o Veranópolis, que disputará a Divisão de Acesso em 2020.

O Grêmio iniciou a atividade com: Paulo Victor; Orejuela, Ruan, Rodrigues e Caio Henrique; Thaciano, Darlan, Ferreira, Thiago Neves e Pepê; Luciano. O gol da atividade foi marcado pelo atacante Luciano, em cobrança de pênalti sofrido por Pepê.

O meia Thiago Neves deixou a atividade mais cedo, em virtude de dores na coxa. Na segunda etapa, o goleiro Brenno entrou no lugar de Paulo Victor, o volante Darlan deu lugar a Lucas Araújo, assim como Thaciano que saiu para a entrada de Matheus Frizzo. Completando as trocas, Patrick e André entraram nos lugares de Ferreira e Thiago Neves.

Enquanto o jogo-treino rolava, foi possível observar que o meia Jean Pyerre iniciou um trabalho específico com bola, porém, ainda sem atuar com o restante dos companheiros. O zagueiro Pedro Geromel também esteve no gramado e treinou normalmente em campo reduzido. O volante Matheus Henrique ficou na academia do CT e não trabalhou com bola.

Na segunda-feira, Diego Souza deu entrevista coletiva. O atacante, que voltou ao Tricolor há cerca de 20 dias, já tem uma marca de um gol por jogo. “Fico feliz demais por estar acontecendo isso, no início de ano e no Grêmio. Espero continuar fazendo gols, prolongar isso por um bom tempo, mas a gente sabe que os adversários são difíceis e eu espero ter as oportunidades para fazer gols”, disse o atacante, que também falou sobre o atual momento. “Eu trabalhei bastante e confio muito no meu trabalho. Isso é um passo largo que eu dei, sabendo do que posso produzir, quero seguir ajudando o Grêmio”.

O Tricolor se reapresenta nesta quarta-feira (19) para seguir sua preparação visando o jogo deste sábado na Serra Gaúcha.

