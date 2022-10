Grêmio Grêmio vence o CSA por 2 a 0 e se aproxima do retorno à Série A em 2023

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Com gols de Lucas Leiva e Diego Souza, Tricolor venceu clube alagoense e abriu 8 pontos do Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G-4, faltando cinco rodadas Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Com gols de Lucas Leiva e Diego Souza, Tricolor venceu clube alagoense e e abriu 8 pontos do Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G-4, faltando cinco rodadas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Dentro de casa, o Grêmio venceu mais uma partida nesta terça-feira (4). Desta vez o Tricolor recebeu o CSA e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados na primeira etapa por Lucas Leiva e Diego Souza. Com os três pontos, a equipe gremista segue na segunda colocação com 56 pontos e abre 8 pontos do Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G-4, faltando cinco rodadas.

O próximo compromisso tricolor será no sábado (8) contra o Londrina, no norte paranaense. Nova vitória tricolor combinada com resultados favoráveis pode sacramentar a volta do Grêmio à Série A.

Para o duelo da noite, Renato Portaluppi contou com retornos importantes. Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva estiveram de volta, após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo. Diego Souza e Geromel também estavam entre os escalados. Os atletas foram preservados no último confronto diante do Sampaio Corrêa. O paraguaio Villasanti, que retornou da seleção, também iniciou a partida.

Primeiro tempo

O Grêmio partiu para cima do CSA nos primeiros minutos e, em segundos de jogo, Guilherme recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte. A finalização fez o goleiro adversário espalmar. Na sobra, a defesa conseguiu afastar. Com três minutos, o Tricolor teve outra grande oportunidade, esta, pelo lado direito. Lucas Leiva estava de frente para o goleiro e tentou encontrar algum companheiro pelo meio, mas, mais uma vez, a zaga do CSA conseguiu tirar a oportunidade.

Após as primeiras finalizações do Grêmio, o CSA passou a trocar mais passes e tentar surpreender o Tricolor, jogando no erro gremista, mas não levava perigo ao goleiro Brenno.

A pressão inicial surtiu efeito aos 13’, quando Lucas Leiva abriu o placar. Na jogada, Bitello cobrou falta encontrando Edilson, que cruzou na cabeça do volante que estufou as redes.

As jogadas com bolas alçadas na área seguiram e, quando o ponteiro passava dos 19’, mais uma vez Lucas Leiva tentou encontrar as redes com uma cabeçada, mas o goleiro adversário ficou com a bola. Um minuto depois, em uma jogada parecida, Diogo Barbosa cruzou e encontrou o artilheiro Diego Souza, que não deixou a oportunidade passar e ampliou o placar.

Só dava Grêmio. Aos 23’, foi a vez de Biel quase fazer o seu. O atacante recebeu pela direita, avançou pela grande área e chutou forte, fazendo o goleiro Carné defender com os pés. Sem se intimidar com o placar, o Tricolor seguiu pressionando o CSA, que focava na marcação. Aos 28’, Villasanti tentou estufar as redes com um chute cruzado, mas a defesa afastou na hora.

Os minutos finais da primeira etapa serviram para o Tricolor administrar o marcador.

Segundo tempo

O segundo tempo iniciou sem mudanças na equipe gremista. A primeira finalização também veio cedo, em segundos de partida. Diogo Barbosa cruzou e Lucas Leiva cabeceou, mas a bola foi para fora.

Com cinco jogados, Bitello tentou surpreender Carné com um chute da intermediária, mas a tentativa foi por cima do gol. O ponteiro chegava aos oito, quando Renato Portaluppi tirou Diego Souza e colocou Elkeson na vaga do artilheiro.

Assim como nos primeiros 45 minutos, a pressão era gremista. Aos 13’, veio uma sequência de jogadas. Bitello recebeu pela direita e chutou cruzado, fazendo o arqueiro adversário espalmar pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Biel tentar a finalização, de fora da área, com um chute rasteiro, mas o goleiro ficou com a bola.

O terceiro gol quase pintou aos 18’, quando Biel recebeu de Lucas Leiva, dentro da pequena área. Em velocidade, o atacante apenas deu um toque na bola, mas Carné defendeu, mais uma vez.

O comandante gremista realizou mais trocas quando o ponteiro chegava aos 22’. Thaciano e Thiago Santos entraram nos lugares de Lucas Leiva e Guilherme.

A primeira chance perigosa do CSA veio aos 24’, com Guilherme Paraíba, de cabeça. A finalização passou perto da meta.

Logo após o susto, o Tricolor seguiu buscando o terceiro gol. Com 27’, Edilson soltou uma bomba de fora da área, fazendo Carné realizar uma grande defesa. O arqueiro do CSA seguiu trabalhando, já Brenno, pouco era acionado. Aos 34’, foi a vez da bola pegar na trave. Pelo lado esquerdo, Bitello acionou Thaciano, que chegou chutando, mas a finalização foi no poste. Com 40’ jogados, Edilson e Biel saíram para as entradas de Leonardo Gomes e Nicolas.

Nos acréscimos, quase Elkeson ampliou.

Final de jogo: Grêmio 2×0 CSA.

Ficha técnica:

Grêmio: Brenno, Edilson (Leonardo), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Thaciano), Villasanti, Bitello e Nicholas; Diego Souza (Elkeson), Guilherme (Thiago Santos);

Técnico: Renato Portaluppi

CSA: Marcelo Carnê; Lucas Marques (Rogério), Lucão, Guilherme Paraíba, Felipe Augusto (Edson), Ferreira (Giva Santos), Rickson, Gabriel (William), Igor e Lourenço (Luiz Henrique); Rodrigo Rodrigues

Técnico: Roberto Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos (RN) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

