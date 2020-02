Esporte Grêmio vence o Juventude por 3 a 0 na Arena

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Tricolor conquistou seus três primeiros pontos na segunda fase da competição. Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA Tricolor conquistou seus três primeiros pontos na segunda fase da competição. (Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA) Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Juventude, em jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, neste sábado (29), na Arena. Com gols de Pepê, Diego Souza e Luciano, o tricolor venceu o time da serra por 3 a 0, conquistando os seus três primeiros pontos na segunda fase do estadual.

A partida também contou com homenagens ao ex-técnico Valdir Espinosa, falecido aos 72 anos no último dia 27. Os jogadores atuaram com uma braçadeira preta em sinal de luto, e o técnico Renato Portaluppi, estrela do time da conquista gremista de 1983, usou uma camiseta com a inscrição “Obrigado, Espinosa”.

O Grêmio iniciou bem a partida, buscando atacar e criar oportunidades, tanto que antes do primeiro minuto, já levou perigo a meta defendida por Marcelo Carné. Lucas Silva lançou Alisson na marca penal e, por detalhe, o atacante não completou a gol. A partida seguiu com a intensidade dos gremistas e, aos 8 minutos de bola rolando, o gol saiu. Pepê marcou para o tricolor depois de uma boa jogada coletiva. Diego Souza escorou para Alisson, que lançou o atacante. Ele chutou no canto esquerdo de Marcelo Carné, abrindo o marcador na Arena, em lance inicialmente marcado como impedimento.

Já aos 24’, o Grêmio ameaçou novamente. Alisson tabelou com Thiago Neves e invadiu a área, chutando a gol, mas Marcelo Carné defendeu e o zagueiro do Juventude completou, afastando pela linha de fundo. Cinco minutos depois, Caio Henrique tabelou com Pepê, que dentro da área, foi puxado por Bruno Alves – pênalti. Na cobrança, Diego Souza estufou as redes, chutando a meia altura, no meio da meta defendida pelo arqueiro adversário.

O Grêmio manteve sua superioridade na etapa inicial e por duas vezes, com Thiago Neves, quase marcou novamente. Na primeira oportunidade, o meia mandou na trave e logo em seguida, foi acionado por Pepê, mas não conseguiu completar a gol. Outra chance saiu dos pés de Lucas Silva, que chutando de fora da área obrigou Marcelo a grande defesa.

O segundo tempo começou bom para os gremistas, mesmo diminuindo a intensidade. Logo aos 2’, Orejuela fez um cruzamento da esquerda buscando Diego Souza, mas Edcarlos afastou de cabeça e impediu o terceiro gol gremista. Já o Juventude tentou em escanteio, mas a bola colocada na marca penal foi direto para as mãos de Vanderlei, que segurou firme e na sequência, em novo lance, fez uma boa defesa do chute de João Paulo.

O tricolor criou uma outra oportunidade, desta vez, em bola parada. A menos de um passo da risca da grande área, pela meia direita, Thiago Neves cobrou uma falta, em curva, mas a bola passou raspando a meta defendida por Marcelo Carné. Aos 16 minutos, uma nova chance, em uma jogada rápida e coletiva. Orejuela acionou Alisson na área, para o atacante chutar a gol, mas a bola saiu por cima do gol.

Passados 20 minutos, Pepê foi acionado na área, deu um drible no goleiro do Ju e acabou derrubado pelo camisa 1 – pênalti. Alisson cobrou, mas o goleiro Marcelo Carné alcançou e defendeu o chute rasteiro do atacante gremista. Já o Juventude chegou com Eltinho aos 30’, cobrando uma falta da entrada; bateu baixo, a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo.

O tricolor seguiu administrando a partida e mantendo maior posse de bola. Outro bom momento surgiu com Luciano, que deu um toque de calcanhar e deixou Thaciano na cara do gol, mas o meia acabou mandando por cima.

Nos acréscimos, os gremistas tiveram mais uma chance de pênalti, depois de Alisson ser derrubado na área por Eltinho. Luciano foi para a cobrança e chutou de canhota, no canto esquerdo de Marcelo Carné.

Reclamação

A arbitragem foi alvo de reclamações por parte do Juventude. “Quando nós soubemos que o Daronco tinha sido escalado para apitar nos causou surpresa, porque ele já tinha tido problemas no nosso jogo contra o Internacional. Infelizmente o que nós prevíamos aconteceu”, afirmou Walter Dal Zotto Jr., presidente do clube da Serra.

Retorno de Geromel

Geromel, zagueiro Grêmio, comemorou seu retorno aos gramados. “Foram 3, 4 semanas fora por conta da artroscopia. Me senti bem. Muito feliz por voltar a jogar na Arena, estava com saudade já”, disse o atleta.

Próximo confronto

Com o resultado de 3 a 0, o Grêmio conquistou seus três primeiros pontos nesta que foi a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O próximo confronto do tricolor será na próxima terça-feira (3), diante do América de Cali, pela Libertadores da América, em Cali, na Colômbia. Pelo Gauchão, volta a campo no dia 8, contra o Pelotas, no Estádio Boca do Lobo, no Sul do Estado.

Ficha Técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, P. Miranda, L. Orejuela, Caio H. Lucas S., Maicon (Thaciano), T. Neves (Patrick), Alisson, Pepê, Diego S. (Luciano).

Juventude – Técnico Marquinhos Santos

M. Carné, S. Santos, Reynaldo, Edcarlos, João Paulo, Eltinho, John Lennon, Marciel (Bruno Xavier), Bruno Nunes (Iago Dias), Pedro Ken, Bruno Alves.

Arbitragem

Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Maria Mastella Moreira.

