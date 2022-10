Inter Gurias Coloradas vencem o Juventude e garantem vaga na final do Gauchão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

A disputa do título do Campeonato Gaúcho será contra o Grêmio, que eliminou o Elite Foto: João Callegari/Inter A disputa do título do Campeonato Gaúcho será contra o Grêmio, que eliminou o Elite (Foto: João Callegari/Inter Foto: João Callegari/Inter

As Gurias Coloradas estão em mais uma final do Gauchão Feminino. A vaga foi confirmada com a vitória sobre o Juventude, por 4 a 0, no sábado (29), no Sesc, em Porto Alegre.

A partida marcou o retorno do técnico Maurício Salgado, que estava comandando a seleção universitária. Fabi Simões, Ju Ferreira, Lelê e Djeni marcaram os gols da vitória Colorada.

A disputa do título será contra as Gurias Gremitas, que eliminaram o Elite. O primeiro jogo ocorrerá na quarta-feira (2), no estádio Beira-Rio.

