Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Ao longo de quatro filmes, lançados entre 1981 e 2008, a saga Indiana Jones arrecadou US$ 1,98 bilhão nas bilheterias mundiais.

Após Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, confirmar o retorno de Harrison Ford para um quinto filme da franquia Indiana Jones, foi a vez do ator dar novas informações sobre o longa. Em uma entrevista à emissora norte-americana CBS News, o astro afirmou que voltará a viver o personagem em dois meses. As informações são dos sites Omelete e Cinema com Rapadura.

Perguntado sobre os desafios de reviver personagens clássicos como Indy ou Han Solo, em Star Wars, Ford afirmou que tenta “não parecer bobo ao correr por aí em calças apertadas e botas altas”. “Eu fico sempre encantado de voltar a esses personagens. Quando temos a oportunidade de fazer outro [filme] é porque as pessoas gostaram [dos anteriores]”, afirmou o ator.

“Eu me sinto obrigado a garantir que nossos esforços sejam tão ambiciosos quanto eles eram quando começamos. É uma responsabilidade para com o nosso público” seguiu o ator, que entre 2015 e 2019 voltou a interpretar Solo em dois diferentes longas da saga Star Wars e retornou ao papel de Rick Deckard em Blade Runner 2049, sequência do longa de 1982.

Sobre sua relação com o público, Ford afirmou ver seus espectadores mais como consumidores do que como fãs, já que ele é responsável pelo “controle de qualidade” das produções que lança. “‘Fã’ é algo estranho para mim. Mas a ideia de que essas pessoas patrocinam meu negócio e eu sou responsável pelo controle de qualidade pelo produto que ofereço, é uma sensação melhor”.

Ação e aventura

Os três primeiros filmes da franquia – “Os Caçadores da Arca Perdida” (1981), “Indiana Jones e o Templo da Perdição” (1984) e “Indiana Jones e a Última Cruzada” (1989) – são considerados alguns dos melhores filmes de ação e aventura de todos os tempos. Anos depois, em 2008, estreou o quarto filme, “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, que não foi tão bem recebido.

Indiana Jones é um lendário arqueólogo, criado por George Lucas (“Star Wars”) e Steven Spielberg (“Jogador N°1”). Suas aventuras recriam o espírito dos romances pulp de aventura dos anos 30 e das matinês de cinema americanas dos anos 40 e 50.

Steven Spielberg, diretor de todos os filmes da saga, deve retornar para o quinto longa. David Koepp, responsável pelo roteiro do último lançamento da franquia, assinará o roteiro. A produção será de Kathleen Kennedy e Frank Marshall.

