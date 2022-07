Rio Grande do Sul Homem é denunciado por dois estupros e três tentativas de homicídio contra uma mesma família em Viamão

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após violentar adolescente e idosa, invasor incendiou casa com vítimas presas no banheiro. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apresentou denúncia contra um homem de 22 anos que tentou matar três pessoas da mesma família após estuprar uma adolescente e sua avó. O crime foi cometido em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) no dia 3 de abril e o acusado está preso na Penitenciária Estadual de Canoas.

Conforme a investigação policial que levou ao indiciamento do investigado, ele chegou por volta das 6h à casa das vítimas, no bairro Parque Índio Jari. O homem utilizou uma arma-de-fogo para render e estuprar a moradora mais velha, de 62 anos. O neto dela, de 21, acordou com o barulho e acabou amarrado e amordaçado junto com a idosa no banheiro.

O invasor depois violentou a irmã do rapaz, uma garota de 16 anos que descansava em outro quarto. Ela também acabou imobilizada junto às demais vítimas após sofrer o ataque.

Antes de fugir, o homem ateou fogo ao imóvel, com as vítimas ainda presas em seu interior. O trio só não morreu porque a proprietária conseguiu se soltar e deixar o local às pressas junto com os netos.

Agravantes

Capturado pouco tempo depois, o autor dos crimes agora é formalmente acusado por dois estupros (com o agravante de uma das vítimas ter idade inferior a 18 anos) e três tentativas de homicídio triplamente qualificado (uso de fogo e de outros meios para dificultar a defesa das vítimas e impedir que fugissem e o denunciassem.

De acordo com a promotora Bárbara Pinto e Silva, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a avó conseguiu libertar a si a aos netos a tempo de evitar que todos morressem.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul