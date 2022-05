Rio Grande do Sul Hotel Colline de France, em Gramado, é eleito o segundo melhor do mundo

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Visão aérea do Colline de France, eleito o segundo melhor hotel do mundo pelo site Tripadvisor Foto: Divulgação/Hotel Colline de France Foto: Divulgação/Hotel Colline de France

O melhor hotel da América do Sul e o segundo melhor do mundo fica em Gramado, na serra gaúcha. O Hotel Colline de France foi novamente reconhecido pelo Traveller’s Choice Awards 2022, premiação do Tripadvisor que se baseia na opinião dos usuários para eleger os melhores destinos e empresas de turismo. Em 2021, o empreendimento já havia alcançado o topo do ranking global. Neste ano, ficou atrás apenas do Tulemar Bungalows & Villas, na Costa Rica.

Inspirado em toda a sofisticação do Império Francês, o Colline reúne 34 suítes de luxo com decorações únicas que proporcionam distintas experiências aos hóspedes. Absolutamente tudo é pensado para garantir a imersão na realeza: desde a arquitetura, passando pelos móveis esculpidos à mão e folheados em ouro 24 quilates e as roupas de cama de grife, até o cheiro exclusivo que está presente em todos os ambientes, apelidado de “Perfum de Colline”.

Além da tradicional e refinada gastronomia francesa, o hotel se destaca por seus cenários românticos, como o jardim das Buganvílias, e seu centro de bem-estar, que oferece tratamentos terapêuticos e massagens. Dentre os diferenciais que levaram o estabelecimento a receber o título, o proprietário Jonas Tomazi acredita que o serviço personalizado e o atendimento atencioso configuram entre os principais.

“Ficamos lisonjeados ao receber novamente uma premiação tão importante como esta, que inspira ainda mais a nossa dedicação para transformarmos a estadia de cada cliente em um momento único. Agradecemos aos hóspedes que nos permitem criar vivências inesquecíveis e aos nossos colaboradores por todo o carinho e empenho”, declarou Jonas.

Inaugurado em novembro de 2018, o Hotel Colline de France fica localizado na Rua Vigilante, 400, no bairro Avenida Central, em Gramado.

