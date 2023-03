Inter Inter empata com o Caxias em 1 a 1 na primeira partida da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Inter abriu o placar, mas acabou levando o gol de empate para o time da Serra ainda no primeiro tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter saiu na frente, mas cedeu o empate para a equipe Grená. (Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na tarde deste sábado (18), o Inter empatou com o Caxias em 1 a 1 pela primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no estádio Centenário. A partida de volta acontece no estádio Beira-Rio, no próximo domingo (26), às 18h, valendo uma vaga na final do Gauchão.

Com o resultado, os dois times precisam vencer a partida de volta. Nas semifinais do estadual, não existe gol qualificado.

Primeiro tempo

No primeiro minuto de jogo, Keiller acionou Pedro Henrique, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 2, Mauricio cruzou, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. O árbitro Jean Pierre foi ao vídeo rever o lance e marcou a penalidade máxima.

Aos 3, Gol do Inter! Alan Patrick cobrou o pênalti, Bruno defendeu, mas o capitão colorado ficou com o rebote e abriu o placar. Caxias 0 x 1 Inter. Aos 7, O Caxias respondeu! Peninha recebeu na grande área e chutou forte, mas Keiller brilhou e evita o gol de empate.

Aos 14, Gol do Caxias! Jean Dias fez jogada pela esquerda, passou por Johnny e cruzaou. Mercado, ao tentar cortar, fez contra. Caxias 1 x 1 Inter. Aos 19, johnny arriscou de fora da área, mas o goleiro Bruno acabou fazendo a defesa.

Aos 25, Bustos recebeu na direita, mas, na hora do cruzamento, deu um balão na bola. Aos 31, Mauricio acionou PH, que tentou o cruzamento. Diego Rosa colocou o pé e cedeu escanteio.

Aos 36, após escanteio, Keiller se atrapalhou, mas consegue ficar com a bola, evitando o gol do Caxias. Aos 41, Luiz Adriano se livrou da marcação e encontrou Pedro Henrique, que passou para o Bruno, mas acabou chutando sem direção.

Aos 43, Eron recebeu, driblou Vitão e marcou, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 49, Jean Pierre Lima encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

No primeiro ataque do Caxias,Jean Dias foi acionado na esquerda, mas estava impedido. Aos 3, Mauricio dividiu com Marlon e derrubou o jogador do Caxias. Aos 9, Pedro Henrique avançou com a bola e tocou para Alan Patrick, que ajeitou para De Pena. O uruguaio chuta longe do gol do Caxias.

Aos 13, Jean Dias acionou Dudu Mandai, que cruzou na cabeça de Ronald. O atacante mandou sem força e Keiller fez a defesa. Aos 21, após cruzamento de Dudu Mandai, a bola passou por toda a grande área e sobrou para Peninha que, sozinho, errou o gol.

Aos 23, Alan Patrick acionou Wanderson, que chutou. Bruno salvou o Caxias. Aos 27, Jean Pierre foi ao árbitro de vídeo revisar o lance de Eron, mas acabou não marcando o pênalti. Aos 29, Wanderson recebeu na grande área, mas acabou dominando com o braço.

Aos 32, Wanderson recebeu na esquerda e chutou, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 36, Wanderson cruzou, mas Luiz Adriano não conseguiu finalizar. Aos 38, Wesley chuta com muita força, mas Keiller salvou o Inter.

Aos 43, De Pena cobrou falta para Vitão, que obrigou Bruno a fazer grande defesa. O lance foi marcado impedimento. Aos 46, Johnny foi para cima de Marcão e os jogadores das duas equipes começam a confusão. Aos 50 minutos, Jean Pierre Lima encerrou o jogo e decretou o empate.

