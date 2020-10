Futebol Inter enfrenta o Athletico-PR em casa, pela 15ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre. Foto: Reprodução Bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter recebe o Athletico-PR neste domingo (11), pela 15ª rodada do Brasileirão. O Confronto está marcado para as 20h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem para o jogo ocupando a vice-liderança depois da vitória sobre o Bragantino, fora de casa. Para manter o ritmo e se aproximar ainda mais do Atlético-MG será preciso vencer seu oponente neste domingo, no Beira-Rio.

Para isso, o técnico Eduardo Coudet terá de encontrar um substituto para Edenilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Marcos Guilherme e Nonato são alternativas de reposição.

Já a equipe visitante vem para o jogo depois de um empate sem gols com o Ceará na rodada anterior, em casa. O Athletico-PR ocupa o 12º lugar na tabela, mas com pontuação igual ao do Botafogo, que abre o Z-4 (15 pontos).

Equipe técnica

INTER – Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Praxedes e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

ATHLETICO-PR – Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian, Léo Cittadini, Richard e Erick; Renato Kayzer e Carlos Eduardo. Técnico: Eduardo Barros.

Arbitragem – Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique de Lima Filho. VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (quarteto fluminense).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

