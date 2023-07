Inter No Maracanã, Inter enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

(Foto: Portal O Sul)

Fora de casa, o Inter enfrenta o Fluminense, na tarde deste domingo (9), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A partida iniciou às 16h.

O Inter está na nona colocação na tabela, com 21 pontos. O Tricolor das Laranjeiras é o sexto colocado, com a mesma pontuação.

O jogo marca a estreia do equatoriano Enner Valencia, o principal reforço do Colorado na temporada. O time não conta com Alan Patrick, que está suspenso, e Pedro Henrique, lesionado.

Com um bom início de temporada, o Fluminense foi campeão carioca e está disputando a Libertadores. Atualmente, no entanto, o clube teve uma queda de rendimento e oscila na tabela do Brasileirão. Na última rodada, perdeu para o São Paulo.

Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM:

