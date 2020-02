Inter Inter faz último treino nesta sexta antes de enfrentar o Novo Hamburgo no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

O próximo jogo do Inter no Gauchão será contra o Novo Hamburgo, neste sábado (8). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A preparação da equipe do Inter para o duelo que encerra a fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Gaúcho continua. Os comandados do técnico Eduardo Coudet fizeram um treinamento fechado na tarde desta quinta-feira (6), no CT Parque Gigante. A imprensa não teve acesso à atividade, e o treinador teve privacidade para ajustar detalhes e treinar a equipe que entrará em campo neste fim de semana.

O confronto com o Novo Hamburgo acontece às 17h deste sábado (8), no estádio Beira-Rio. Será a segunda partida em casa do Inter em 2020. O Colorado, já classificado para a semifinal do primeiro turno, busca uma vitória para se garantir na primeira colocação do grupo A. Neste momento, o Inter tem a melhor campanha entre as 12 equipes da competição estadual, além de estar invicto na temporada.

Antes do treinamento, o volante Musto concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O argentino atuou como titular em quatro das cinco partidas e projetou a sequência de jogos decisivos que o Inter tem pela frente. “Temos um jogo muito importante pela frente. A ideia é estar sempre disponível, trabalhamos muito na recuperação. A ideia é ser protagonista em todos os campos e viemos demonstrando o que estamos tentando fazer”, afirmou. O último trabalho do Colorado antes de entrar em campo acontece na tarde desta sexta-feira (7).

A equipe do Inter havia retornado às atividades na tarde de quarta-feira, após a partida no Chile, pela Libertadores da América. A equipe se reapresentou no CT Parque Gigante dividida em dois grupos. Os titulares apenas realizaram trabalhos físicos, enquanto os reservas trabalharam com bola em atividades de posse e transição. A boa notícia no gramado foi o retorno de dois atletas que estava no departamento médico. O zagueiro Roberto e o atacante William Pottker voltaram a treinar e já devem ficar à disposição para enfrentar o Novo Hamburgo.

Diante da sequência de jogos e a proximidade das duas partidas, a tendência é de escalação reserva para o compromisso pelo estadual, preservando os titulares para a decisão na Copa Libertadores.

