Inter Inter vence o Cuiabá por 1 a 0 e assume a vice-liderança do Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vitória deixou o Colorado na segunda posição na tabela. Alemão marcou o gol da partida aos 22 minutos do segundo tempo após cruzamento de Pedro Henrique. Foto: Ricardo Duarte/Inter Vitória deixou o Colorado na segunda posição na tabela de classificação do certame. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com gol de Alemão aos 22 minutos do segundo tempo, o Inter venceu o Cuiabá no Estádio Beira-Rio, nesse sábado (10) em Porto Alegre. Com o resultado, o clube gaúcho chegou aos 46 pontos e, temporariamente, à segunda posição no Brasileirão. Na pior das hipóteses, o Colorado fecha a rodada no 4º lugar. Já a equipe mato-grossense pode acabar o final de semana na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Inter começou atacando aos 5 minutos, com Maurício, que dominou perto da meia-lua e tocou para Wanderson cortar para a direita e finalizar em cima da defesa.

Em seguida, Maurício recebe em velocidade e é derrubado por Joaquim. A falta foi marcada muito perto da linha da grande área.

Aos 12, Alan Patrick invadiu à área e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro não marcou. Na sequência, Alemão ficou com a bola e rolou para Wanderson, que chutou na trave com o gol aberto. Alemão pegou a sobra e bateu forte: na trave de novo. A arbitragem parou o lance por impedimento.

Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá manteve um posicionamento com linhas baixas, esperando o Internacional no próprio campo. Apesar da postura, acabou cedendo espaços ao Colorado e não conseguiu encaixar contragolpe ou manter a posse da bola.

Alan Patrick tabelou com Maurício, invadiu a área e finalizou cruzado de esquerda. João Carlos, goleiro do Cuiabá, fez grande defesa para salvar o time. Pouco depois Alemão dominou na entrada da área, girou em cima da marcação e fez bom passe para Wanderson. De frente para o gol, o atacante chutou mal, para fora.

A primeira etapa se encaminhava para o final quando, aos 38, Sidcley, do Cuiabá, recebeu bom passe de André Luís e tocou mal para trás. Deyverson tentou aproveitar a sobra, mas acabou escorregando. O time de Mano Menezes finalizou oito vezes ao gol do Cuiabá antes do intervalo. O time visitante, porém, não finalizou nenhuma vez.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, Wanderson sentiu pequeno desconforto muscular na coxa direita e não voltou ao gramado. Entrou no seu lugar Pedro Henrique.

Aos 7, primeira intervenção do goleiro Daniel na partida. Deyverson recebeu na esquerda, levantou na área e Daniel agarrou a bola.

O Cuiabá, porém, iniciou o segundo tempo com a mesma dificuldade para construir o jogo. Em uma oportunidade, Dourado não teve velocidade para puxar o contragolpe e encontrou dificuldades para trocar passes no campo ofensivo.

Aos 14 minutos, Edenilson foi chamado pelo técnico Mano Menezes e Jhonny deixa a disputa.

Aos 19, Rafael Gava levantou na área defensiva colorada e Vitão tirou em corte providencial para escanteio. Aos 20, Valdivia, ex-Inter, recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou com perigo no gol de Daniel. Dois minutos depois, quando parecia que o Cuiabá ia crescer na partida, o centroavante do Inter, Alemão, recebendo cruzamento de Pedro Henrique, botou para o fundo da rede e abriu o placar: Inter 1 x 0 Cuiabá.

Aos 32 minutos Tyson reclamou ter sido derrubado na área de ataque, mas o árbitro marcou falta do jogador colorado para a defesa do Cuiabá.

Aos 44 minutos, Edenílson derrubou André dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Os jogadores do time gaúcho reclamaram de falta anterior de Valdívia, do Cuiabá, no jogador colorado. O árbitro foi ao VAR e confirmou a falta do Valdívia no jogador colorado.

O jogo foi até os 53 minutos mas terminou favorável par ao time da casa. O próximo jogo do Internacional pelo Brasileirão será apenas no dia 19 de setembro, segunda-feira, contra o Atlético-GO, em Goiânia.

Ficha técnica

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel e Johnny (Edenilson); Maurício (Taison), Alan Patrick (Estevão) e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão (Liziero). Técnico: Mano Menezes.

Cuiabá: João Carlos; Marllon, Joaquim (Camilo) e Alan Empereur; João Lucas, Marcão (Alesson), Pepê, Rafael Gava e Sidcley (Osorio); André Luís (Valdivia) e Deyverson (André). Técnico: Bernardo Franco (auxiliar de António Oliveira, suspenso).

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (DF), assistido por Alessandro Rocha Matos (FIFA/BA) e Leila da Cruz (FIFA/DF). VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

Gol: Alemão (INT), aos 22 minutos do segundo tempo (1-0).

Cartões amarelos: Taison (INT); Joaquim, André Luís, Pepê (CUI).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter