Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Editoria de Arte/O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: Editoria de Arte/O Sul

O Inter está escalado para enfrentar o Corinthians. O jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, ocorre neste sábado (05), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Sem vencer há cinco rodadas pela competição nacional, o Colorado ocupa a 12ª posição, com 23 pontos.

Por conta do duelo decisivo contra o River Plate, pela Libertadores, na terça-feira (08), o técnico Eduardo Coudet manda a campo uma formação alternativa. Entre os jogadores utilizados como titulares nos últimos jogos, apenas três iniciam a partida: Rochet, Vitão e De Pena, que atuará na lateral esquerda. Gabriel, recuperado de lesão, também é novidade.

O time colorado terá Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Gabriel; Mauricio, Matheus Dias e Bruno Henrique; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

No banco de reservas, as alternativas são John, Bustos, Renê, Johnny, Aránguiz, Campanharo, Alan Patrick, Gabriel Barros, Jean Dias, Wanderson, Valencia e Lucca.

O Corinthians, por sua vez, chega embalado pela invencibilidade de oito jogos, com sete vitórias no período. A sequência conta com três vitórias pela Copa Sul-Americana, como na última partida, quando superou o Newell´s Old Boys por 2 a 1, e duas pela Copa do Brasil.

O Timão tem dois desfalques importantes. Matías Rojas, que sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo contra o Bahia, cumpre sua recuperação e segue fora. Já Gabriel Moscardo, que voltou a treinar após operar o apêndice, agora busca recondicionamento. Recém-contratado, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda não está disponível para as partidas.

O provável time do Corinthians é com Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

No Beira-Rio, Inter enfrenta o Corinthians pela 18ª rodada do Brasileirão

2023-08-05