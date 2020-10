Esporte Internacional enfrenta Universidad Católica no Chile pela Libertadores; acompanhe

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Partida acontece em Santiago do Chile. Foto: Reprodução/Twitter Partida acontece em Santiago do Chile. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A delegação colorada enfrenta nesta quinta-feira (22) em Santiago do Chile a Universidad Católica, às 21h30, no Estádio San Carlos de Apoquindo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Eduardo Coudet viajou com força máxima para o desafio, já que o Inter ainda precisa confirmar a classificação para as oitavas de final. O jogo é transmitido apenas pelo Facebook.

O colorado, que vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, ainda precisa se garantir na Libertadores. Sendo o vice-líder do grupo, o Inter precisa apenas de um empate para conseguir a classificação às oitavas de final da Libertadores. Se perder, precisa torcer para que o América de Cali não vença o Grêmio. A liderança também pode ser conquistada, desde o colorado vença e que o Grêmio seja derrotado pelos colombianos.

Universidad Católica – Técnico Ariel Holan

Dituro, Rebolledo, Lanaro, Huera, Parot, Saavedra, Fuenzalida, Pinares, Lezcano, Zampedri, Puch.

Internacional – Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Musto, Uendel, Rodinei, Nonato, D’Alessandro, Peglow, Yuri Alberto, Pottker.

Arbitragem

Mauro Vigliano (ARG). Assistentes: Cristian Navarro e Julio Fernández (ambos ARG).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

