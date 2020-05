Notas Capital Inadimplentes podem regularizar IPTU

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Contribuintes que ainda não pagaram o IPTU de 2020 dentro do calendário estabelecido pela prefeitura de Porto Alegre (incluindo o prazo estendido, encerrado no dia 31 de março), contam com uma nova possibilidade e quitar o tributo. Para isso, a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) oferece possibilidade de parcelamento em até 60 prestações. Informações em www.prefeitura.poa.br.

